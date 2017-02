"One Direction"-Star Niall Horan Mini-Reunion mit Bandkollegen 07.02.2017 15:57 Uhr / am

Jetzt per E-Mail teilen

Seitdem "One Direction" eine Pause eingelegt haben, sind gemeinsam Auftritte der Stars rar geworden. Doch das könnte Niall Horan schon bald ändern. Wird er die Band wieder zusammenbringen?

Wer den Twitter-Accounts der "One Direction"-Bandmates folgt, konnte beobachten, wie sich die Neuigkeit um eine Reunion herauskristallisierte. Denn neben Louis Tomlinson (25) schaltete sich auch Niall Horan (23) in ein Gespräch ein, das eine fantastische Zusammenkunft verspricht. Louis wurde von Ben Winston (35), einem alten Freund, gefragt, ob er nicht in James Cordens (38) "Late Late Show" auftreten könnte.

Ben Winston, der bereits bei zahlreichen "One Direction"-Musikvideos hinter der Kamera stand, arbeitet jetzt mit James zusammen und ist auch dafür zuständig, tolle neue Gäste für die Show zu finden. Da kam ihm schließlich Louis Tomlinson in den Kopf, den er gleich auf dem Social Media-Kanal anzwitscherte. Der "1D"-Sänger antwortete prompt: "Ben Winston, wenn du mir versprichst, dass wir einen Abend zusammen ausgehen?!"

Klingt nach einem guten Deal – und genau das dachte sich wohl auch Niall Horan, der sich gleich einmischte. "Ben Winston und Louis Tomlinson, kann ich vorbeikommen, um zuzusehen, haha?" Der Filmproduzent hatte selbstverständlich nichts einzuwenden, wollte aber dennoch wissen, um es um den gemeinsamen Abend oder den Auftritt in der Sendung ginge.

"Wo ihr mich auch haben wollt", antwortete Niall Horan und schien sichtlich amüsiert. Für die Fans ist es eine sehr erfreuliche Neuigkeit, denn sie hoffen weiterhin auf eine Reunion ihrer Lieblingsband "One Direction". Sollten Niall Horan und Louis Tomlinson wirklich schon bald gemeinsam vor der Kamera stehen? Diese Frage lässt sich bislang nicht eindeutig beantworten. James Corden ging jedoch ebenfalls auf das Twitter-Gespräch ein und verfasste auf seinem Account den Beitrag: "Hey Louis Tomlinson, du hast nächste Woche frei, oder?" Und offensichtlich scheint er tatsächlich Zeit zu haben, denn der Hottie reagierte mit den Worten: "Es ist viel zu lange her, James Corden. Ich kann es nicht abwarten, dich zu sehen."