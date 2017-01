"One Direction"-Star Niall Horan Total eingeschüchtert von Adele 05.01.2017 15:43 Uhr / lm

Als Mitglied von "One Direction" durfte Niall Horan schon diverse Stars treffen. Obwohl er selbst weltweit bekannt ist, schüchtern ihn einige prominente Kollegen selbst heute noch ein. Beim Treffen mit Adele hatte der Blondschopf zum Beispiel großes Nervenflattern.

Mit "One Direction" erlangte Niall Horan (23) Weltruhm. In jedem Land wird er von den Fans erkannt. Zudem durfte er schon mit Musikgrößen wie den "Rolling Stones" am gleichen Tisch sitzen. Bei der Begegnung mit einer britischen Sängerin hätte es dem Mädchenschwarm aber beinahe die Sprache verschlagen: Von Adele (28) sei er regelrecht eingeschüchtert gewesen, verrät Niall in der Talkshow von Ryan Seacrest (42).

"Sie war einfach so natürlich", schwärmt der "One Direction"-Kollege von Harry Styles (22), Liam Payne (23) und Louis Tomlinson (25). "Sie hat die beste Stimme aller Zeiten." Dass Niall Horan so ein großes Talent persönlich kennt, könne er kaum fassen. "Ich sage immer zu meinen Freunden, dass ich froh darüber bin, Teil der Musikindustrie zu sein, diese Ladys zu kennen und da zu sein", fährt der "This Town"-Sänger dort. Adele habe ihn schlechtweg umgehauen, denn: "Sie wird in die Geschichte als einer der großartigsten Künstler aller Zeiten eingehen."

Bei so viel Lob stellt sich die Frage: Wird Niall Horan womöglich eines Tages ein Duett mit Adele aufnehmen? Es wäre vermutlich sein Karriere-Highlight. Doch erst einmal fiebern die Fans einem "One Direction"-Comeback entgegen – das zum Leidwesen aller Directioner nach wie vor auf sich warten lässt. Mit Glück startet die schnuckelige Boyband aber im Frühjahr 2017 wieder durch. Solange genießen die Hotties erst einmal ihre Auszeit.

Niall Horan nutzt die Pause nicht nur, um seine Solo-Karriere voranzutreiben, er versucht sich hin und wieder auch als Koch. Via Snapchat teilte er einen Clip, in dem er stolz ein gefülltes Hähnchen zeigt. Drum herum hat er liebevoll Süßkartoffel-Spalten drapiert. Eine Userin fragte sich jedoch: "Hat Niall jemals etwas von Gewürzen gehört?" Daraufhin erwidert der Ire: "Haha, danke fürs Erinnern."