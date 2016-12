"One Direction"-Star Niall Horan Von den "Eagles" und Co. zum Folk-Album inspiriert 23.12.2016 14:36 Uhr / tr

"One Direction"-Star Niall Horan wird sich auf seinem Debütalbum dem Folk widmen, so viel war bereits bekannt. Doch jetzt verrät der Blondschopf, wer genau ihn zu dieser Art Album inspiriert hat. So viel vorab: Es sind ein paar legendäre Bands darunter.

Zuckersüße Popmusik? Nicht in der Solokarriere von "One Direction"-Star Niall Horan (23)! Der Musiker, der bei Capitol Records unterzeichnet hat und mit seiner ersten Single "This Town" bereits Erfolge feiern konnte, widmet sich dem Folk. Jetzt hat er im Interview mit "Entertainment Weekly" verraten, wer ihn inspiriert und welcher Musik er in Vorbereitung für sein Album gelauscht hat.

"Fleetwood Mac", "The Eagles", "Crosby", "Stills" und "Nash" sind die Bands gewesen, die Niall Horan auf dem Weg zu seiner ersten Langrille begleitet haben, wie der Sänger in dem Gespräch erklärte. Und damit noch nicht genug: Diese Bands hätten auch seine Musik beeinflusst. "Wann immer ich eine Gitarre in die Hand nahm, habe ich automatisch solche Akkorde gespielt, viel gezupft und diesen folkigen Musikstil gespielt", so der "One Direction"-Star.

Seit dem Frühjahr arbeitet Niall Horan nun schon an seinem Album. Seinen ungeduldigen Fans gibt er nach dem Vorgeschmack "This Town" einen Einblick, wie sein erstes Werk klingen wird. Demnach habe die Platte einen Vibe, der Folk und Pop miteinander verbinde. Eine Marke habe allerdings auch Drummer-Kollege Aaron Sterling (36) mit seinen ausgefallenen Ideen auf der Musik hinterlassen, als sie gemeinsam nach neuen Sounds suchten.

So habe Aaron etwa eine "Kaffeedose voller Bohnen" geschüttelt oder mit "zwölf leeren Mineralwasser-Dosen" interessante Töne erzeugt. Fans von Niall Horan dürfen damit also sicher sein, dass sein Album eindeutig anders klingen wird, als die alten "One Direction"-Platten! Bis es das gesamte Werk zu hören gibt, muss allerdings noch einige Zeit ins Land ziehen: Das Debütalbum von Niall Horan wird erst im Sommer 2017 erscheinen.