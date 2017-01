"One Direction" vs. Zayn Malik Konkurrenzkampf bei den "Brit Awards 2017" 17.01.2017 17:05 Uhr / or

Am 22. Februar werden die "Brit Awards 2017" verliehen. Mit dabei: "One Direction". Und im Rennen um das beste britische Video des Jahres geht es um mehr als Prestige und eine Trophäe – es geht um ganz viel Genugtuung!

Zayn Malik (24) trifft bei den "Brit Awards 2017" auf seine alten Kollegen von "One Direction". Das Duell zwischen den früheren Freunden und heutigen Erzfeinden ist das spannendste Duell der Preisverleihung. Die Musiker batteln sich um den Titel des besten britischen Videos. Zayn wurde für "Pillowtalk" nominiert. Harry Styles (22), Louis Tomlinson (25), Liam Payne (23) und Niall Horan (23) setzen alles auf "History".

Die "One Direction"-Crew ist seit dem Malik-Ausstieg nicht so gut auf ihren Ex-Kollegen zu sprechen – und umgekehrt. Der Kontakt soll nahezu komplett abgebrochen sein. Dennoch spricht man gerne übereinander. Vorzugsweise über Twitter, weshalb Zayn Ex-Buddy Louis mal aufforderte, er solle aufhören "bitchy" Kommentare über sein Leben zu machen. Und obwohl sich die Boys in Interviews zuletzt freundlich übereinander äußerten, bleibt die Rivalität sicher bestehen.

Damit der Konkurrenzkampf so richtig dramatisch wird, mischen auch "Little Mix" mit "Hair" mit. Mitglied beim weiblichen Pendant zu "One Direction" ist Perrie Edwards (23) – die Ex-Freundin von Zayn. Alle gegen Malik!

An der Seite von Jesy Nelson (25), Leigh Anne Pinnock (25) und Jade Thirlwall (24) will Perrie den US-Markt erobern. Ein Gewinn bei den "Brit Awards 2017" und ein Sieg über Zayn Malik wäre da die perfekte PR. Die Mädels sind gleich drei Mal nominiert und treffen im Streit um die beste Single ("Shout Out To My Ex" vs. "Pillowtalk") gleich noch einmal auf den früheren "One Direction"-Star. Für die 23-jährige Perrie wäre ein Triumph eine riesige Genugtuung. Zwar bestätigte sie die Gerüchte nie, aber angeblich soll der Song von keinem Geringerem als Ex Zayn Malik handeln, der mittlerweile glücklich mit "Victoria's Secret"-Model Gigi Hadid (21) liiert ist.