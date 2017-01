"Oscars® 2017"-Countdown Alles Wichtige vor den Nominierungen 12.01.2017 17:51 Uhr / or

Der Countdown für die "Oscars® 2017" läuft. Am 26. Februar ist es endlich so weit, dann heißt es mal wieder: "And the Oscar goes to…" Doch wann werden die Nominierungen bekannt gegeben und wer moderiert die Preisverleihung eigentlich?

Nach den "Golden Globes" ist vor den "Oscars® 2017": Auch wenn die ersten Stimmen der Academy-Mitglieder schon bis zum 13. Januar abgegeben werden müssen, werden die "Oscar"-Nominierungen erst am 24. Januar veröffentlicht. Ob Schauspieler, Regisseure oder Produzenten – die Academy, das ist eine Gruppe aus rund 6.000 Menschen der Filmindustrie. Und sind die Nominierungen für die "Oscars 2017" erst einmal bekannt, dürfen diese vom 13. bis zum 21. Februar ihre alles entscheidende Wahl treffen.

Die Preisverleihung selbst findet am 26. Februar im "Dolby Theater" in Los Angeles, Kalifornien statt. Durch die 89. "Oscars" führt niemand Geringeres als Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel (49). Es dürfte also ein lustiger Abend werden.

Doch wer sind eigentlich die Favoriten bei den "Oscars 2017"? Es könnte das Jahr für die Crew und den Cast von "La La Land" werden. Der Musicalfilm mit Ryan Gosling (36) und Emma Stone (28) in den Hauptrollen gilt nämlich als heißer Anwärter. Bereits bei den "Golden Globes", die bekanntlich der Vorbote für die Verleihung des Goldjungen sind, konnte die Romanze ordentlich abstauben und mit stolzen sieben Trophäen einen neuen Rekord aufstellen.

Wer darf sich noch Hoffnungen auf eine Nominierung machen? Gute Chancen dürfen sich bei den "Oscars 2017" darüber hinaus auch der Science-Fiction-Film "The Arrival", das Jackie-Kennedy Biopic mit Natalie Portman (35), "Manchester by the Sea" mit Casey Affleck (41) sowie "Moonlight", das Drama über einen schwulen Afro-Amerikaner, ausrechnen.