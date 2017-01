"Oscars® 2017"-Favorit Ryan Gosling Designer reißen sich um Eva Mendes 25.01.2017 12:40 Uhr / tr

Ryan Gosling und Eva Mendes zeigen sich selten zusammen in der Öffentlichkeit. Die Verleihung der "Oscars® 2017" könnte eine Ausnahme sein, und so reißen sich die Designer angeblich schon jetzt um die schöne Schauspielerin. Doch es könnte eine Überraschung geben.

Ryan Gosling (36) gilt bei den "Oscars 2017" als heißer Anwärter auf den begehrten Goldjungen in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller". Doch neben der Frage, ob er die Trophäe am Ende des Abends mit nach Hause nehmen kann, interessieren sich viele Fans dafür, ob der Frauenschwarm alleine, oder in Begleitung seiner Partnerin Eva Mendes (42) erscheint. Geht es nach einem Informanten von "Hollywood Life", könnte es einen der wenigen gemeinsamen Auftritte des Hollywood-Traumpaares geben. "Es wird erwartet, dass Eva in diesem Jahr zu den 'Oscars' geht und Ryan unterstützt."

Sollte Eva Mendes bei den "Oscars 2017" tatsächlich im Publikum sitzen, um ihrem Schatz Ryan Gosling die Daumen zu drücken, könnte sie die Zuschauer mit ihrer Kleiderwahl überraschen. Anstatt eine Robe von einem ihrer Lieblingsdesigner zu tragen, könnte sie mutmaßlich auch in einer Eigenkreation glänzen. "Zu ihren liebsten Designern gehören 'Calvin Klein' und 'Dolce & Gabbana', aber sie liebt auch Kleider im Vintage-Stil", erklärt die Plaudertasche des Portals und fügt hinzu: "Sie hat ihre eigene Linie mit dem Label 'New York & Company Collection', und es wäre eine gute Möglichkeit, ein echtes Fashion-Statement abzugeben, wenn Millionen Menschen aus aller Welt die 'Oscars' schauen."

Ob Eva Mendes Ryan Gosling bei den "Oscars 2017" begleitet, wird sich spätestens am 26. Februar zeigen, wenn die begehrten Goldjungen im "Dolby Theatre" in Los Angeles verliehen werden. Wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Partnerin ist, machte der Schauspieler bereits bei seiner Dankesrede bei den "Golden Globes 2017" deutlich, als er in den höchsten Tönen von der Mutter seiner Kinder schwärmte. Ob der "La La Land"-Star auch bei den "Academy Awards" eine Dankesrede halten wird?