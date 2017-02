Oscars® 2017-Favorit Ryan Gosling Eifersuchtsdrama um Emma Stone 02.02.2017 15:46 Uhr / or

Nach dem Siegeszug bei den "Golden Globes" gilt die Musicalromanze "La La Land" auch bei den Oscars® 2017 als heißer Anwärter auf den Goldjungen. Das liegt nicht zuletzt auch an dem Zusammenspiel von Emma Stone und Ryan Gosling. Doch eine, die soll alles andere als begeistert davon sein.

Oscars® 2017-Favorit "La La Land" ist einfach nicht aufzuhalten. Die Musicalromanze ist bereits der dritte Film, in dem Emma Stone (28) und Ryan Gosling (36) vor der Kamera stehen. Doch die Harmonie zwischen dem bewährten Schauspielpärchen kommt längst nicht bei jedem gut an. Denn laut "National Enquirer" soll vor allem Rachel McAdams (38) die berufliche Beziehung zwischen den beiden ein Dorn im Auge sein. Sie sei dem Medienbericht zufolge eifersüchtig auf die Chemie, die zwischen Emma Stone und Ryan Gosling vorliege.

Rachel McAdams stand schon selbst mit dem Hollywoodschönling vor der Kamera. 2004 mimten sie in dem Nicholas-Sparks-Drama "Wie ein einziger Tag" ein Liebespaar. Danach waren sie auch privat vier Jahre lang liiert. Rachel McAdams soll es alles andere als gefallen, dass Ryan Gosling mit Emma Stone nun eine neue Schauspielpartnerin gefunden habe. Ein Informant will nämlich wissen: "Rachel ist verärgert, dass Ryan über sie hinweggekommen ist wie über eine schlechte Grippe. Sie denkt, dass er sie wie eine alte verblasste Erinnerung behandelt, während er immer wieder fröhlich mit Emma zusammenarbeitet."

"Crazy, Stupid, Love.", "Gangster Squad" und nun der heiße Oscars® 2017-Anwärter "La La Land", Ryan Gosling und Emma Stone haben bereits das eine oder andere Mal vor der Kamera überzeugen können. Die beiden scheinen einfach unübertroffen auf der Leinwand zu sein. Die Chemie hat sogar so sehr gestimmt, dass Emma Stone ihren Co-Star nun schmerzlich vermisse. In einem Interview mit "The Morining" verriet die Mia-Darstellerin erst kürzlich: "Ich war sehr traurig, als die Dreharbeiten vorbei waren." Gleichzeitig gab die 28-Jährige aber auch zu: "Der Film war eine Herausforderung, aber wir hatten eine schöne Zeit miteinander."

Doch ist Rachel McAdams wirklich eifersüchtig auf das, was zwischen Ryan Gosling und Emma Stone ist? Nein, meint "Gossip Cop". Laut dem US-amerikanischen Starportal will eine zuverlässige Quelle dieses Gerücht dementiert haben. Rachel McAdams ist somit nicht eifersüchtig auf die professionelle Beziehung zwischen den Oscars® 2017-Favoriten.