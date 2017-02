Oscars® 2017-Favorit Ryan Gosling Meister im Hip-Hop-Tanzen? 08.02.2017 15:33 Uhr / or

Seine Performance in "La La Land" brachte Oscars® 2017-Favorit Ryan Gosling bereits einen Golden Globe ein, doch so richtig leicht fiel dem Hollywoodstar das viele Tanzen anscheinend nicht. Ob das daran lag, dass er in jungen Jahren in einer ganz anderen Stilrichtung unterwegs gewesen ist?

Kaum zu glauben, aber wahr: Der geborene Musical-Tänzer ist Oscars® 2017-Favorit Ryan Gosling (36) offenbar nicht. Auch wenn er in "La La Land" mit Co-Star Emma Stone (28) förmlich übers Parkett zu schweben scheint, der Lebensgefährte von Eva Mendes (42) musste laut "ET" schon etwas Arbeit in die Rolle stecken. Und warum? Weil seine Tanzfähigkeiten reichlich eingerostet waren, wie er jetzt dem Promi-Portal gestand.

"Ich habe als Kind getanzt, aber das ist lange her und 90er Jahre Hip-Hop ist ein bisschen anders als Steppen und – wisst ihr – Shim Sham … Walzer tanzen", erklärte der " La La Land"-Darsteller am Rande des "Santa Barbara International Film Festivals". Als ehemaliger "Micky Mouse Club"-Host und Kinderstar waren ihm klassische Tänze also eher fremd? Fest steht: Die eigenen Moves auf den neuesten Stand zu bringen, gestaltete sich schwerer als gedacht, wie Ryan Gosling "ET" berichtete.

Die Begeisterung, die der zweifache Vater mit seiner Leistung in dem Film-Musical entfachte, schmälerte das aber offensichtlich nicht. Der Frauenschwarm heimste ebenso wie Leinwand-Partnerin Emma Stone eine Award-Nominierung nach der anderen ein und durfte sich bereits über den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie oder einem Musical freuen. Ob Ryan Gosling bei den Oscars® 2017 am 26. Februar ebenfalls die Trophäe für den besten Hauptdarsteller abräumen wird, bleibt aber natürlich abzuwarten.