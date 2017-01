Oscars® 2017-Favorit Ryan Gosling Neuer Broadway-Star mit "La La Land"? 31.01.2017 10:16 Uhr / or

"La La Land" bricht derzeit alle Rekorde und nimmt mit 14 Nominierungen Kurs auf die Oscars® 2017. Da wäre der nächste Schritt doch eigentlich eine Umsetzung für den Broadway – doch sind die Stars Ryan Gosling und Emma Stone überhaupt für einen Wechsel auf die Theaterbühne zu haben?

Wenige Wochen vor der Verleihung der Oscars® 2017 will der "National Enquirer" erfahren haben, dass eine Broadway-Adaption von "La La Land" bereits in Planung sei. Laut einer Quelle des Klatschmagazins seien die Gespräche "super-geheim aus Angst, dass die News noch vor den Oscars® wie eine Bombe einschlagen könnten". Ryan Gosling (36) sei im Gespräch, seine Rolle als Pianist Sebastian wieder aufzunehmen, genau wie Co-Star Emma Stone (28). Für die Darstellerin der Mia gäbe es Pläne, sie nach kurzer Zeit auf der Bühne durch eine andere Schauspielerin zu ersetzen, damit Emma ihre Filmkarriere fortsetzen könne.

Das Online-Portal "Gossip Cop" jedoch hält diese Meldung für sehr fragwürdig, seiner Meinung nach habe es weder mit Ryan Gosling noch Emma Stone Gespräche über ein Broadway-Engagement gegeben. Klar scheint jedoch, dass die Produktionsfirma hinter "La La Land" einer Bühnenadaption gegenüber grundsätzlich nicht abgeneigt ist. So äußerte Erik Feig, Vize-Präsident von Lionsgate, laut "The Hollywood Reporter" im Gespräch mit Investoren: "Wenn wir eine Bühnenshow machen wollen, dann tun wir das. Wir haben unser volles Potenzial noch nicht erreicht."

Im Kino können die Fans bislang nicht genug bekommen von "La La Land". Am US-Box Office konnte der Musicalfilm bislang mehr als 100 Millionen Dollar umsetzen, international sogar mehr als 200 Millionen. Bei den Oscars® 2017, die am 26. Februar in L. A. verliehen werden, gilt der Film als Favorit für die Auszeichnung als bester Film. Auch Ryan Gosling und Emma Stone sind als beste Hauptdarsteller nominiert, genau wie Damien Chazelle (32) als bester Regisseur.

