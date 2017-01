"Oscars® 2017"-Favorit Ryan Gosling Styling-Nachhilfe von Meryl Streep 30.01.2017 15:20 Uhr / lm

Rechtzeitig zu den "Oscars® 2017" erhielt Ryan Gosling ein paar Stylingtipps. Jedoch beauftragte er hierfür keinen Spezialisten. Meryl Streep knöpfte sich den Schönling bei den "SAG Awards 2017" vor.

Die "Oscars 2017" stehen vor der Tür und Hollywood legt sich bereits jetzt seine Abendgarderobe zurecht. Verständlich: Wer zu einer großen Preisverleihung geht, möchte, dass das Outfit inklusive Styling perfekt sitzt. Das gilt selbst für einen Hollywoodstar wie Ryan Gosling (36). Zum Glück gibt es Frauen, die wissen, worauf es ankommt. Meryl Streep (67) stolzierte selbstbewusst bei den "Screen Actors Guild Awards" auf ihn zu und ging ihm an den Kragen.

Ein paar Handgriffe später saß die Fliege perfekt. Ryan Gosling strahlte Meryl Streep an, als hätte sie ihm das Leben gerettet – zum Glück für den Schauspieler! Die Hinweise in Sachen Styling kamen genau rechtzeitig: Wer bei den "Oscars 2017" am 26. Februar optisch glänzen möchte, sollte bereits jetzt wissen, wie man sich ordentlich anzieht – oder in Ryan Goslings Fall: wie man fachmännisch eine Fliege bindet.

Gerade für Ryan sind Styling-Fähigkeiten für die bevorstehende Verleihung der "Oscars 2017" wichtig. Er hat große Chancen, gleich mehrmals am Rednerpult zu stehen. Der Film "La La Land", in dem er neben Emma Stone die Hauptrolle spielt, ist in insgesamt 14 Kategorien für einen der begehrten Trophäen nominiert. Mit dieser Rekordzahl schafft es der Streifen auf eine Ebene mit dem Film "Titanic", der für die gleiche Anzahl Oscars im Jahr 1998 nominiert war. Somit gibt es genügend Gelegenheiten für Ryan, seine von Meryl Streeps neu gewonnenen Fertigkeiten auf der Bühne zur Schau zu stellen.