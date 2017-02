Oscars® 2017-Favorit Ryan Gosling Von Eva Mendes im Stich gelassen? 06.02.2017 14:43 Uhr / es

Wird Eva Mendes Ryan Gosling zur Oscars® 2017-Verleihung begleiten, oder kommt der Favorit ohne seine Partnerin? Diese Frage stellen sich Fans weltweit. Der Schauspieler selbst hat nun zu dem Thema Stellung bezogen.

Oscars® 2017-Favorit Ryan Gosling (36) und Schauspielkollegin Eva Mendes (42) gehören seit 2011 zu den Traumpaaren Hollywoods. Gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich sind bei den beiden allerdings selten und so hoffen viele Fans, dass sie bei der kommenden Verleihung der "Academy Awards" eine Ausnahme machen – und zusammen auf dem Red Carpet erscheinen. Doch die neueste Aussage des "La La Land"-Stars hört sich so an, als würde erneut nichts aus einem Pärchen-Auftritt.

Auf die Frage, ob Eva Mendes ihn zur Oscars® 2017-Verleihung begleiten wird, sagte Ryan Gosling laut "ET" beim "Santa Barbara International Film Festival" am Freitag: "Oh, ich bin nicht sicher." Die Hoffnung auf einen Pärchen-Auftritt müssen die Fans aber zumindest noch nicht aufgeben, denn der Filmpartner von Emma Stone (28) fügte noch hinzu: "Es ist noch eine ganze Weile bis dahin." Ob Ryan Gosling mit oder ohne Partnerin erscheint, wird sich spätestens am 26. Februar zeigen, dann werden die Oscars® 2017 im "Dolby Theatre" in Los Angeles verliehen. Und unabhängig von Eva Mendes dürfte es für Ryan Gosling ein Abend mit netter Begleitung werden.

Denn wie der "La La Land"-Darsteller ebenfalls bei dem Filmfestival verriet, ist er die Gesellschaft von Filmkollegin Emma Stone und Regisseur Damien Chazelle (32) trotz der langen Award-Saison noch nicht leid. "Die Wahrheit ist, dass wir so glücklich sind, den Film gemacht zu haben und das ist Belohnung genug. Die Tatsache, dass die Leute ihn so annehmen, wie sie es tun, ist so unerwartet. All das ist eine wirklich nette Überraschung", freute sich Ryan Gosling über den großen Erfolg der Musical-Romanze.