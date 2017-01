"Oscars® 2017"-Favorit Ryan Gosling Wachsfigur löst Entsetzen aus 24.01.2017 17:53 Uhr / cb

Während Ryan Gosling in "La La Land" die Herzen der Frauen zufliegen, kann der Favorit der "Oscars® 2017" mit seiner Wachsfigur nicht wirklich punkten. Statt verliebter Blicke gibt es ziemlich viel Gemecker. Denn irgendwie haben die Künstler mit ihrem Werk nicht ganz ins Schwarze getroffen.

Es ist amtlich: Ryan Gosling (36) geht bei den "Oscars 2017" als einer der heißesten Kandidaten ins Rennen. Umso mehr freuen sich die Fans, endlich seine Wachsfigur im Berliner "Madame Tussauds" bewundern zu können. Der Clou kommt aber erst noch, denn statt den "La La Land"-Hottie nur aus der Ferne bewundern zu dürfen, können die Fans ihn hier auch berühren, seinen (künstlichen) Herzschlag spüren und Erinnerungsfotos schießen. Aber wollen sie das wirklich? Die ersten Bilder des Puppenzwillings sind alles andere als sexy.

So richtig erkennen kann man Ryan Gosling darauf nämlich nicht. Die Proportionen des Gesichtes wirken verschoben, der leichte Silberblick verwirrt und überhaupt scheinen andere Stars aus Wachs viel realistischer. "Elite Daily" urteilt sogar: "Die Wachsfigur von Ryan Gosling ist das Gruseligste, das ihr heute sehen werdet." Klingt ganz danach, als hätte der Wachs-Ryan keine Chancen bei den "Oscars 2017" als "Bestes Double". Zum Glück kommt der echte "La La Land"-Mime besser an.

Insgesamt kann das jüngste Werk um Ryan Gosling und Emma Stone (28) 14 Nominierungen für sich verbuchen. Unter anderem tritt der Schauspieler und Frauenschwarm bei den "Oscars 2017" in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" an. Ob er bei der Verleihung der "Academy Awards" am 27. Februar wirklich die Nase vorne hat, wird sich zeigen.

Ebenfalls nominiert sind Denzel Washington (62) für "Fences", Casey Affleck (41) für "Manchester by the Sea", Andrew Garfield (33) für "Hacksaw Ridge" und Viggo Mortensen (58) für "Captain Fantastic". Vielleicht polieren die Künstler seine Wachsfigur bis zum "Oscar"-Tag noch ein wenig auf, damit die Fans einmal im Leben neben ihrem Traummann stehen können, ohne sich über dessen merkwürdiges Äußeres zu wundern.