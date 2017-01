"Oscars® 2017"-Favoritin Emma Stone Andrew Garfield macht Liebeserklärung 13.01.2017 16:43 Uhr / am

Mit "La La Land" gilt Emma Stone als heiße Anwärterin auf die "Oscars® 2017". Einen "Golden Globe" durfte die schöne Aktrice bereits entgegennehmen – und einer bejubelte dies besonders laut: Emmas Ex-Freund Andrew Garfield.

Der Verflossene der "Oscars 2017"-Favoritin bezeichnete sich selbst im Podcast "Little Gold Men" von "Vanity Fair" als "größter Fan" der Schauspielerin. So erscheint es wenig verwunderlich, dass es Andrew Garfield (33) nicht auf seinem Sitz hielt, als Emma Stone (28) ihren "Golden Globe" erhielt. Stehend applaudierte er seiner ehemaligen Liebsten. "Ich bin ihr größter Fan als Künstler. Ich werde konstant von ihrer Arbeit inspiriert. Ich werde konstant davon inspiriert, wie sie mit sich selbst umgeht und sich gibt", schwärmte der "The Amazing Spider-Man"-Darsteller. Doch damit nicht genug.

Prompt gestand Andrew Garfield, dass er noch immer Gefühle für seine Ex hegt. "Wir mögen einander so sehr und – das ist unbestreitbar – es ist diese Art von bedingungsloser Sache", gab der Hollywood-Beau zu. "Da ist so viel Liebe und so viel Respekt zwischen uns… Es ist wundervoll gewesen, diese Unterstützung für einander zu haben." Es sei ausschließlich eine wunderschöne Sache. Vor allem deshalb, mache es den Kino-Star glücklich, den Erfolg von Emma Stone zu sehen – den sie nun mit einer Ehrung bei den "Oscars 2017" krönen könnte.

Die "La La Land"-Schöne selbst reagierte bislang nicht auf die Liebeserklärung ihres einstigen Lebensgefährten. Vier Jahre waren Emma Stone und Andrew Garfield ein On/off-Traumpaar, nachdem sie sich am "The Amazing Spider-Man"-Set kennenlernten. Im Oktober 2015 gaben die Zwei dann endgültig ihre Trennung bekannt. Mit ein wenig Glück hat Emma allerdings schon bald einen neuen Herrn an ihrer Seite – einen goldenen Schatz, den sie womöglich bei den "Oscars 2017" erstmals in die Arme schließen darf.