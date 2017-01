"Oscars® 2017"-Favoritin Emma Stone Panische Angst vor dem Rampenlicht 27.01.2017 14:47 Uhr / wa

Bei den "Oscars® 2017" gilt Emma Stone als heiße Favoritin für den Preis als beste Schauspielerin – und außerdem als absoluter Profi auf dem Red Carpet. Was viele nicht wissen: Auftritte wie diese verursachen manchmal regelrechte Panik bei der "La La Land"-Darstellerin.

Sogar eine Therapie hat Emma Stone (28) bereits hinter sich, deren aktueller Film "La La Land" bei den "Oscars 2017" mit 14 Nominierungen zu den absoluten Favoriten zählt. Wie sie im Interview mit "The Hollywood Reporter" erzählt, machten ihr Panikattacken und übermäßige Nervosität bereits mit sieben Jahren richtig zu schaffen. Zum Glück fand sie schnell ein Heilmittel: das Schauspielen.

"Ich glaube, meine Eltern haben erkannt, dass die Schauspielerei das war, was mich erfüllte und glücklich machte", sagt der "La La Land"-Star. So gelang es ihr als Teenager, ihre Eltern davon zu überzeugen, sie die Schule beenden und nach Los Angeles gehen zu lassen. Dort begann sie, intensiv an Castings teilzunehmen und landete schnell erste Rollen, wie beispielsweise in einer Folge der TV-Comedy "Malcolm Mittendrin".

Doch damit war das Thema Panikattacken noch lange nicht vorbei für die "Oscars 2017"-Favoritin, denn mit dem großen Durchbruch in der Komödie "Einfach zu haben" kehrte auch die Angst zurück. "Ich fühlte mich völlig überfahren von der ganzen Energie in Hollywood. Als ich meine Anonymität nach 'Einfach zu haben' aufgeben musste, habe ich mich wieder wie sieben Jahre alt gefühlt."

Abhilfe schaffte ein Umzug vom Zentrum des Hollywood-Business, Los Angeles, in die Anonymität von New York. Aber auch heute noch gibt es Situationen für Emma Stone, die der "La La Land"-Darstellerin sehr schwer fallen – zum Beispiel von ihrer Nominierung für die "Oscars 2017" zu erfahren. "Diese Sachen sind großartig, verrückt und eine absolute Ehre, aber ich neige bei so etwas auch zum Durchdrehen."