"Oscars® 2017"-Favoritin Emma Stone Schmerzliche Trennung von Ryan Gosling 19.01.2017 17:41 Uhr / sk

Nach ihrem Triumphzug bei den "Golden Globes" zählen Emma Stone und Ryan Gosling mit "La La Land" bei den "Oscars® 2017" ebenfalls zu den großen Favoriten. Der Erfolg hat jedoch auch eine schmerzhafte Kehrseite.

Können Emma Stone (28) und Ryan Gosling (36) bei den "Oscars 2017" jubeln? Zumindest ist Regisseur Damien Chazelle (32) mit "La La Land" ein umjubelter Blockbuster gelungen. Kritiker feiern die beeindruckende Regieführung, die Wiedergeburt eines verloren gegangenen Genres und die emotionale Darstellerleistung.

Einen Kinofilm zu drehen, in dem die Chemie zwischen den Hauptakteuren stimmt und ihr Knistern bis auf den letzten Sitzplatz greifbar ist, hat jedoch auch eine Schattenseite, wie Emma Stone in "This Morning" erzählt. Sie vermisse ihren Co-Star nun schmerzlich. "Ich war sehr traurig, als die Dreharbeiten vorbei waren", so die 28-Jährige. Beide hätten jede Szene intensiv einstudiert und fast fünf Monate miteinander verbracht.

Die Arbeit an dem "Oscars 2017"-Favoriten sei mit den vielen Gesangs- und Tanzeinlagen sehr komplex gewesen: "Man fühlt sich verwundbar, wenn man singt und das sonst kein Teil von einem ist", erzählt Emma Stone. Ryan Gosling bestätigt: "Der Film war eine Herausforderung, aber wir hatten eine schöne Zeit miteinander." Aus der gemeinsamen Unsicherheit eine große Stärke zu machen, sorgte zwischen den beiden offenbar für eine besonders enge Beziehung.

Ob und in welchen Kategorien "La La Land" für die "Oscars 2017" nominiert ist, wird am 24. Januar bekannt gegeben. Die Preisverleihung der "89th Academy Awards" erfolgt dann am 26. Februar im Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles. Moderiert wird die Show von Jimmy Kimmel (49).

In Deutschland ist "La La Land" am 12. Januar 2017 mit reichlich Vorschusslorbeeren in den deutschen Kinos angelaufen. Dem Film gelang ein "Golden Globes"-Sweep. Der Hollywood-Streifen war gleich für sieben Filmpreise nominiert und räumte in allen Sparten ab. In der Kategorie "Bestes Musical/Komödie" gab es kein besseres Projekt. Die Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone wurden in diesem Segment als beste Schauspieler ausgezeichnet und Damien Chazelle als bester Regisseur geehrt. Die Preise für das "Beste Drehbuch" und die Auszeichnungen für die schönste Filmmusik und den besten Song gingen ebenfalls an "La La Land".