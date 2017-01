"Oscars® 2017"-Favoritin Emma Stone "Superbad"-Reunion bei den "SAG Awards" 30.01.2017 17:55 Uhr / sk

Emma Stone hat als Hauptdarstellerin des Films "La La Land" hervorragende Chancen, bei den "Oscars® 2017" einen Goldjungen zu ergattern. Bereits jetzt erhielt sie einen "SAG-Award" als "Beste Schauspielerin". Überreicht wurde der Preis von einem altbekannten Freund – eine witzige Reunion.

Die "Oscars 2017"-Favoritin Emma Stone (28) erhielt die Auszeichnung von Jonah Hill (33), mit dem sie bereits für den Film "Superbad" vor den Kameras stand, der erstmals 2007 auf die Leinwände der Kinos projiziert wurde. Hier spielte Jonah einen übergewichtigen Außenseiter einer Highschool, der seinen Schwarm Jules (Emma Stone) beeindrucken und für sich gewinnen wollte.

Zehn Jahre und etliche Sprossen der Karriereleiter höher trafen sich die "Superbad"-Kollegen nun auf großer Bühne wieder. Nachdem Jonah Hill seiner alten Freundin den "SAG-Award" überreichte, fielen sich beide freudestrahlend in die Arme. Auch nachdem Emma ihre Dankesrede beendet hatte, konnten beide nicht die Finger voneinander lassen. Jonah Hill führte die Hollywoodschönheit eng umschlungen von der Bühne. Die "Superbad"-Fans erfreuten sich an diesen Bildern der freundschaftlichen Wiedervereinigung.

Emma Stone hat es bewiesen: Sie kann sowohl Schauspielen als auch Singen und Tanzen und erntet nun den jede Menge Lob hierfür. Der Film "La La Land" ist in 14 verschiedenen Kategorien bei den "Oscars 2017" nominiert. Neben dem "SAG-Award" konnte Emma ebenfalls einen "Golden Globe" als "Beste Schauspielerin im Bereich Musical und Comedy" einheimsen. Auch ein "AACTA International Award" als "Beste Schauspielerin" war ihr vergönnt. Am 26. Februar erhält sie Gewissheit, ob sich ihre Siegessträhne bei den "Oscars 2017" fortsetzen wird.

Jonah Hill wird die Veranstaltung vermutlich nur als Zuschauer verfolgen. Unter anderem arbeitet der Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor und Komiker gerade am Film "The Ballad of Richard Jewell". Hier spielt er einen Wachmann, der zwar einen Anschlag vereitelt, später jedoch der Tat selbst beschuldigt wird.