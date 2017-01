"Oscars® 2017" -Gastgeber Jimmy Kimmel Angst vor Preisverleihung 18.01.2017 17:45 Uhr / lm

Am 26. Februar 2017 ist es soweit: die "Oscars® 2017" finden im "Dolby Theatre" in Los Angeles statt. Doch einer hat bereits jetzt ziemliche Angst: Gastgeber Jimmy Kimmel.

"Ich habe fürchterliche Angst. Eigentlich bringt mich außer Angeln nichts aus der Ruhe“, verriet der Moderator der "Oscars 2017", Jimmy Kimmel (49), dem Onlinenachrichtendienst "The Wrap“. Trotz seiner langjährigen Erfahrung als Gastgeber seiner Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!“ versetzt ihn der Gedanke in Angst und Schrecken, vor den größten Stars Hollywoods zu scheitern.

Nach den erfolgreichen Moderationen der "Emmy-Awards" in den Jahren 2012 und 2016 sollte er eigentlich vor Selbstbewusstsein strotzen. Doch Jimmy beschreibt sich selbst als Pessimisten. Sein Motto: "Wenn eine Show gut geht, warum sollte es mit der nächsten ebenfalls so sein? " Auch mit Alkohol möchte er bei den" Oscars 2017" lieber geizen. Erst wenn die Tischrede gehalten und alles sicher über die Bühne gegangen ist, wird am ersten Drink genippt.

Doch Jimmys Furcht hat auch ihre guten Seiten: "Ich sorge mich jeden Tag. Das ist, was mich antreibt, mehr als alles andere. Die Angst vorm Scheitern bewahrt mich vor Schreibblockaden und Aufschieben der Arbeit.“ Noch befinde sich seine Eröffnungsrede für die "Oscars 201"7 allerdings in den Kinderschuhen. Jimmy verändert seine Texte häufig bis kurz vor der Show, wie er gesteht.

Eine Sache, die Jimmy Kimmel nicht in Angst, sondern offenbar eher in Wut versetzt, ist die Knausrigkeit des Veranstalters. In der "The Kevin & Bean Show" offenbarte er, dass er mit seinem Gehalt unzufrieden sei. "Ich glaube der einzige Grund, warum ich nicht noch weniger verdiene, ist der Umstand, dass es illegal sei“, erklärte er spöttisch.