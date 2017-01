Oscars® 2017 mit Ryan Gosling Das sind die Favoriten 09.01.2017 14:39 Uhr / es

Der Countdown läuft: Am 26. Februar werden die Oscars® 2017 verliehen. Im Rennen um den wichtigsten Filmpreis der Welt wird Ryan Gosling als größter Favorit gehandelt. Wer darf sich noch Hoffnungen auf einen Award machen?

Es könnte das Jahr für die Crew und den Cast von "La La Land" werden. Bei den Oscars® 2017 gilt die Musical-Romanze als großer Favorit. Unter anderem wird der Film von Damien Chazelle (31) bei den Academy Awards als heißer Anwärter für die prestigeträchtigen Kategorien "Bester Film", "Bester "Regisseur" sowie "Bestes Original-Drehbuch" gehandelt. Ryan Gosling (36) könnte als bester Hauptdarsteller, Emma Stone (28) als beste Hauptdarstellerin geehrt werden. Über eine Auszeichnung in dieser Sparte durften sich die beiden Stars bereits am 8. Januar freuen, als sie für ihre schauspielerische und tänzerische Darbietung in "La La Land" jeweils einen "Golden Globe" erhalten haben – und der gilt ja bekanntlich als Vorbote für die Verleihung des Goldjungen.

Ein Selbstläufer wird es für Ryan Gosling bei den Oscars® 2017 trotzdem nicht, wartet mit Casey Affleck (41) harte männliche Konkurrenz auf ihn. Der Auftritt des jüngeren Bruders von Ben Affleck (44) in "Manchester by the Sea" wurde im Vorfeld von vielen Kritikern als Meisterleistung beschrieben. Bei den Ladys läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Natalie Portman (35), die John F. K. Kennedys (✝46) Gattin Jackie (✝64) im gleichnamigen Biopic spielt, und Emma Stone hinaus.

Ob Ryan Gosling und Emma Stone am Ende ihre zweite große Auszeichnung bejubeln dürfen oder jemand anders abräumen wird, zeigt sich am 26. Februar. Dann werden die Oscars® 2017 im "Dolby Theatre" in Los Angeles verliehen.

