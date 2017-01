Oscars® 2017-Preisverleihung Mit Witz und Humor durch den Abend 06.12.2016 12:03 Uhr / or

Am 26. Februar werde die Oscars® 2017 verliehen und so Schauspieler für ihre Leistung geehrt. Der Moderator für den Abend steht fest und eines ist mit ihm sicher: Der Abend verspricht viel Unterhaltung und Spaß!

Bei den Oscars® 2017 stehen natürlich die filmischen Leistungen im Vordergrund – aber eine gute Moderation ist auch Pflicht, denn schließlich soll es der glamouröseste Abend des Jahres werden. Für die kommende Verleihung ist die Wahl auf einen Witzbold gefallen: Wie "The Hollywood Reporter" bekannt gab, führt Jimmy Kimmel (49) das Publikum durch den Abend und ist sicher für den einen oder anderen Lacher gut. Immerhin ist seine "Late Night Show – Jimmy Kimmel live" seit 2003 allseits beliebt.

Außerdem konnte Jimmy Kimmel in dieser Branche bereits Erfahrungen sammeln. So moderierte er schon in den Jahren 2012 und 2016 die Verleihungen der Emmy-Awards und stellte sein Talent als Moderator unter Beweis. Und sicher erhoffen sich die Veranstalter der Oscars® 2017 hohe Einschaltquoten mit einem Spaßvogel wie Jimmy. Das vergangene Jahr war eine große Enttäuschung. Komiker Chris Rock (51), der die Moderation übernahm, lockte bloß 34,3 Millionen US-Zuschauer vor den Fernseher – die zweitschlechteste Quote aller Zeiten. Vielleicht bringt Jimmy Kimmel im kommenden Jahr wieder frischen Wind in die Verleihung des Filmpreises.

Am 5. Dezember verkündete der Showmacher, dass er die Oscars® 2017 moderieren werde. Doch damit nicht genug, Jimmy Kimmel hatte noch mehr in petto: Seine Frau, Molly McNearney (38), ist schwanger und ihr Familienglück wird schon bald mit einem weiteren Baby komplettiert. "Wir waren beim Ultraschall – was komisch ist, weil man das Gefühl hat, das Kind bereits auszuspionieren – aber wir baten den Fachmann uns nicht zu erzählen, ob wir ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Unser Plan ist es, das Kind selbst entscheiden zu lassen", so der Witzbold in seiner Sendung.

