Oscars® 2017 reagieren auf Boykott Idris Elba sitzt in der Jury 30.06.2016 18:27 Uhr / lm

Alles soll besser werden bei den Oscars® 2017. Insgesamt 683 neue Mitglieder sollen der Academy zu mehr Vielfalt verhelfen und so mit der Kritik der letzten beiden Verleihungen aufräumen. Auch Idris Elba, der die Veranstaltung 2016 boykottierte, sitzt ab sofort in der Jury.

Unter dem Hashtag #oscarsowhite machte sich der Ärger über die Oscars ® 2015 erstmals Luft. Die Tatsache, dass in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge alle 20 Nominierten weiß waren, sorgte bei Stars und Produzenten für verständlichen Ärger. Viele riefen daraufhin zum Boykott der Veranstaltung auf, so zum Beispiel Will Smith (47) und seine Ehefrau Jada Pinkett Smith (44), aber auch Schauspieler Idris Elba (43). Die Academy reagierte jetzt auf die Kritik und berief unter anderem Letzteren in die Jury für das kommende Jahr.

"Während wir ihre außergewöhnlichen Leistungen feiern [der Schauspieler], bricht mir die fehlende Inklusion das Herz und frustriert mich. Dies ist eine schwierige, aber wichtige Auseinandersetzung, und es ist Zeit für große Veränderungen", erklärte Cheryl Boone Isaac (67), Präsidentin der "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" bereits im Januar und stellte sich damit indirekt hinter den Boykott der Oscars®, wie der "Spiegel" berichtete. Bisher sind mehr als 90 Prozent der gut 6.000 Mitglieder weiß, zu drei Vierteln männlich und im Durchschnitt über 60 Jahre alt.

Nun folgten auf die Ankündigung und den Boykott endlich auch Taten. Auf ihrer offiziellen Homepage präsentierte die Academy insgesamt 683 neue Jurymitglieder, die eingeladen wurden, ab diesem Jahr Teil der ehrwürdigen Filminstitution zu werden. Unter ihnen vor allem Frauen und Angehörige ethnischer Minderheiten, darunter auch Filmstar Idris Elba. Viel geändert hat es an der prozentualen Zusammensetzung der Oscars® 2017 allerdings nichts. Waren zuvor 25 Prozent der Jurymitglieder weiblich, sind es nun 27. Und auch die Quote von Mitgliedern ethnischer Minderheiten stieg gerade einmal von acht auf 11 Prozent. Ein Schritt in die richtige Richtung ist es aber allemal. Ob es bei den Oscars® 2017 trotzdem erneut zum Boykott kommen wird, bleibt abzuwarten.

Alle Nominierten der Oscars® 2017 findest du hier .

Die Oscars® 2017 – live auf ProSieben und ProSieben.de !