"Outlander"-Hottie Sam Heughan Sportliche Challenge zum Jahresbeginn 03.01.2017 10:43 Uhr / cb

Oft sind die guten Vorsätze für das neue Jahr bereits nach wenigen Tagen verpufft. “Outlander”-Star Sam Heughan macht dagegen keine halben Sachen. Der schottische Schauspieler hat wieder die “My Peak Challenge” gestartet.

In der Erfolgsserie “Outlander” beweist Sam Heughan (36), was für ein harter Hund er sein kann. In seiner neuen “My Peak Challenge” zeigt der Schauspieler, dass er auch im Privatleben ziemlich tough ist. Auf seinen sozialen Kanälen zeigt der Schauspieler ein Foto von der Spitze eines Berges und begrüßt seine Follower zum ersten Tag der “My Peak Challenge”.

Dabei handelt es sich um ein (Fitness-)Programm, dass Sam bereits 2015 ins Leben gerufen hat. Es gehe darum, dass jeder etwas Positives bewirken kann, um sich und anderen zu helfen, so der “Outlander”-Star auf Twitter. Ziel sei es, das sich jeder persönliche Ziele setzt und diese erreicht. Der Erlös (unter anderem aus Merchandise-Artikeln) kommt der “Bloodwise” zugute, die sich in der Blutkrebsforschung engagiert. Das Programm von Sam Heughan lässt sich individuell auf den jeweiligen Teilnehmer anpassen – je nach Alter und körperlicher Verfassung. Neben Sport ist unter anderem auch das Erlernen von neuen Fähigkeiten möglich.

Wie im vergangenen Jahr haben sich vom Start weg wieder viele teilnehmende Fans von Sam Heughan gefunden. “Ich habe gerade mit der ‘My Peak Challenge’ begonnen. Ich bin begeistert, Teil dieser globalen Bewegung zu sein! Es ist Zeit, sich fit zu machen”, schreibt eine. Die “Peakers” von Sam Heughan dürften durch den Gruß von der Bergspitze noch einmal motivierter sein.

Was viele beeindruckt: Sam nimmt sich die Zeit für das Projekt, obwohl er mit “Outlander” in Schottland gerade die dritte Staffel der Zeitreisen-Saga dreht und den Kopf mit anderen Dingen voll haben dürfte.

Am Set befindet sich Heughan, der den Freiheitskämpfer Jamie Fraser spielt, in bester Gesellschaft: Vor Weihnachten begann "Outlander"-Kollege Graham McTavish (55) damit, persönliche Sprachnachrichten an Fans zu verschicken. Die Traumnachrichten können für 50 Pfund (rund 59 Euro) bestellt werden. Den Erlös spendet der 55-Jährige an die Organisation "Action for Children". Und auch Co-Star Caitriona Balfe (37) engagiert sich für den guten Zweck. Sie unterstützt "World Child Cancer".