Wer hätte das gedacht? Bei den "People's Choice Awards 2017" sorgte "Outlander" für die Überraschung des Abends. Die Highland-Saga erhielt die begehrte Trophäe in der Kategorie "Beliebteste TV-Show" und setzte sich damit gegen eine hochkarätige Konkurrenz durch.

Neben "Outlander" standen die Hitserien "The Big Bang Theory", "Grey's Anatomy", "Stranger Things" und "The Walking Dead" zur Auswahl – doch keiner konnte der Zeitreise-Romanze um Jamie und Claire alias Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37) das Wasser reichen. Somit zählt "Outlander" zu den großen Siegern des Abends bei den "People's Choice Awards 2017". Angesichts der starken Konkurrenz hätte dies jedoch wohl niemand vorausgeahnt – schließlich hat "Outlander" trotz treuer Anhängerschaft deutlich weniger Zuschauer in den USA als die anderen nominierten Serien.

Offenbar hatte sich das Daumendrücken von Sam Heughan gelohnt. Der TV-Mime hatte kurz vor der Verleihung der "People's Choice Awards 2017" noch einen letzten Aufruf an die Fans gestartet. Via Twitter bedankte er sich für die Unterstützung der Anhänger und erklärte, er hoffe auf einen Erfolg bei den Awards. "Ihr seid die besten Fans. Die Finger sind gekreuzt", zwitscherte Heughan.

Achtung, Spoiler! Bis die frischgebackenen "People's Choice Awards 2017"-Gewinner auf den Bildschirm zurückkehren, müssen sich die Fans noch gedulden. Staffel 3 von "Outlander" soll voraussichtlich im Sommer im US-Fernsehen anlaufen. Dann kämpft Jamie zunächst in der blutigen Schlacht von Culloden, während Claire zurück in der Gegenwart versucht, den Verlust ihrer großen Liebe zu verwinden und zu ihrem Leben mit Ehemann Frank zurückzukehren. 20 Jahre sollen letztlich vergehen, bevor die Krankenschwester erneut durch die Zeit reist, um zu ihrem Beau zurückzufinden.