"Outlander" Staffel 3 Diana Gabaldon gibt Update vom Set 29.01.2017 09:30 Uhr / es

Ungeduldig warten die "Outlander"-Fans auf den Beginn von Staffel 3. Doch bislang hieß es gedulden, der Dreh der neuen Folgen ist noch in vollem Gange, nur wenig drang nach außen. Nun meldete sich Autorin Diana Gabaldon direkt vom Set bei den Anhängern und brachte diese auf den aktuellen Stand.

"Es ist wirklich gut!", zwitscherte die "Outlander"-Verfasserin über die Dreharbeiten zu Staffel 3 auf ihrem Twitter-Account. "Die ersten fünf Episoden sind komplett (noch keine Nach-Produktion, aber der der größte Teil des Drehs ist getan) und sagenhaft!" Ein Urteil, dem offenbar auch Jamie-Mime Sam Heughan (36) zustimmt, denn der ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag umgehend auf seinem Profil zu teilen.

Umgehend stieg die Vorfreude der Fans auf Staffel 3 noch einmal an. "Ich hätte nichts anderes erwartet", jubelte eine Userin. Eine wichtige Frage blieb allerdings weiter unbeantwortet: "Wann kommt es denn nun im Fernsehen?", wollten zahlreiche Anhänger der TV-Show wissen. Auf einen offiziellen Starttermin konnten sich die "Outlander"-Macher nämlich nach wie vor nicht festlegen. Aller Voraussicht nach wird Staffel 3 jedoch im Sommer 2017 in den USA anlaufen.

Achtung, Spoiler! Dann gilt es für Jamie und Claire alias Sam Heughan und Caitriona Balfe (37) zunächst, einander wiederzufinden, denn die "Outlander"-Heldin reiste zuletzt zurück in ihre Zeit, um Tochter Brianna in Sicherheit aufziehen zu können. Besonders auf die große Reunion-Szene des Traumpaars in Staffel 3 sind die Fans gespannt. Versprachen die Mimen doch wiederholt in Interviews, diese würde romantisch und spektakulär werden. Im späteren Verlauf der Season soll sich das Paar dann zu "fernen Ufern" aufmachen, wie bereits der Titel zum dritten Band der Highland-Saga von Diana Gabaldon (65) verrät, auf dem Staffel 3 der TV-Adaption beruht.