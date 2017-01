"Outlander" Staffel 3 Doppelter Grund zum Feiern am Set 04.01.2017 11:56 Uhr / am

Feierstimmung am Set von "Outlander": Denn, wie es der Zufall so will, feierten sowohl Graham McTavish als auch Richard Rankin am 4. Januar ihren Geburtstag.

In der Erfolgsserie "Outlander" teilen sich Dougal MacKenzie und Roger Wakefield eine Blutlinie. Im echten Leben teilen sich die Schauspieler Graham McTavish (56) und Richard Rankin (34) einen Geburtstag. Beide wurden nämlich an einem vierten Januar geboren. Zeit auf die erstaunliche Leistung der "Outlander"-Darsteller zurückzublicken.

Als Dougal MacKenzie verkörpert Graham McTavish in "Outlander" einen leidenschaftlichen Mann, der sich voll und ganz der Rebellion widmet: Er möchte einen Stuart auf dem Thron sehen. Dabei überschattet sein Engagement für Charles Stuart seine Gefühle für jeden anderen, auch für seinen Neffen Jamie. Als er schließlich erfährt, dass dieser und Claire planen, Charles Stuart zu töten, zweifelt er keinen Moment. Dougal MacKenzie weiß, was er tun muss. Er versucht, seinen eigenen Neffen umzubringen, kommt dabei jedoch selbst ums Leben. Leidenschaftlich, wütend, verzweifelt: Die Schauspielleistung von Graham McTavish in dieser "Outlander"-Episode war einfach fantastisch.

Gefühlvoll und tränenreich – So gewann Richard Rankin alias Roger Wakefield die Aufmerksamkeit des "Outlander"-Publikums. Denn erstmals begegnen Zuschauer dem Reverend inmitten der Trauer für seinen verstorbenen Vater. Doch damit nicht genug: Seine Leidenschaft für Bücher, Geschichte und gut getragene Cardigans machen die Figur mehr als liebenswert. Richard Rankin könnte nicht idealer für die Rolle sein. Es wäre beinahe so, als entstamme er unmittelbar aus der Higland-Saga von Diana Gabaldon und seine Leistung in der letzten Episode von Staffel zwei dürfte nur ein kleiner Vorgeschmack dessen sein, was Zuschauer in der dritten Staffel "Outlander" erwarten können.

In diesem Sinne "Happy Birthday" Graham McTavish und Richard Rankin!