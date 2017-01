"Outlander"-Star Caitriona Balfe Daumendrücken bei den "Oscars® 2017" 25.01.2017 18:11 Uhr / sk

"Outlander"-Beauty Caitriona Balfe steht voll hinter ihrem Heimatland. Seit bekannt wurde, dass Ruth Negga, ihrerseits irisch-äthiopischer Abstammung, bei den "Oscars® 2017" als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert ist, drückt Cait fleißig die Daumen.

Nicht nur die Nominierte selbst, sondern auch die "Outlander"-Darstellerin Caitriona Balfe (37) ist total aus dem Häuschen über die freudigen Neuigkeiten. Dass Ruth Negga (35) bei den "Oscars 2017" abräumen könnte, erfüllt sie mit Stolz. Um ihrer Landsfrau ihre Unterstützung auszusprechen, schrieb die Claire Fraser–Mimin auf Twitter: "Ich freue mich so für Ruth ...!!!" Ihrer Begeisterung verlieh sie noch mehr Ausdruck, indem sie diverse applaudierende Emojis und die irische Nationalflagge hinzufügte.

Ruth Negga darf sich darauf freuen, möglicherweise einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" mit nach Hause nehmen zu können. Eine große Ehre, die die Newcomerin auch zu schätzen weiß. Nominiert ist sie für ihre Rolle in dem Drama "Loving". Sie spielt eine junge schwarze Amerikanerin, die in den 50er-Jahren einen weißen Mann heiratet – und damit gegen das Gesetz rebelliert, das "gemischtrassige" Ehen verbietet. Ihre schauspielerischen Leistungen haben dabei nicht nur "Outlander"-Schauspielerin Caitriona Balfe überzeugt, sondern auch diverse Filmkritiker.

Ob Ruth Negga wirklich bei den "Oscars 2017" abräumen wird, steht noch in den Sternen. Die Konkurrenz, der sie sich stellen muss, ist hart. Neben ihr sind auch Isabelle Huppert (63), Natalie Portman (35), Emma Stone (28) und Meryl Streep (67) für den Goldjungen nominiert. Verschiedene Portale mutmaßen, dass entweder Emma Stone oder Natalie Portman den Preis entgegen nehmen werden, doch das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen. Caitriona Balfes Daumen sind jedenfalls gedrückt – und sicher nicht nur ihre. Diverse "Outlander"-Fans kommentierten ihren Tweet und beglückwünschten Ruth Negga für ihre Nominierung. "Unterschätze niemals die Iren! So viele großartige Talente. Glückwunsch, Ruth Negga" oder "Ich liebe Ruth! Ich bin ein Riesenfan von ihr!" heißt es in den Kommentaren.