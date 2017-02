"Outlander"-Star Sam Heughan Auf wissenschaftlichen Spuren 01.02.2017 10:01 Uhr / tr

Bis zur Staffel 3 von "Outlander" müssen sich Fans noch ein wenig gedulden. Denn der Dreh zu den neuen Folgen ist derzeit im vollen Gange. Doch nun durften wenige Glückliche hinter die Kulissen schauen.

Wissenschaftlichen Besuch hatte der "Outlander"-Cast am Dienstag. Studenten der "Royal Conservatoire of Scottland", einer Hochschule für Musik, Schauspiel und Tanz, wurde die Ehre zuteil, einen Blick hinter die Kulissen der Highland-Saga zu werfen und ihrem Mentor Sam Heughan (36) zu begegnen. Und der scheint sich über die Gäste ganz besonders zu freuen.

Denn der Jamie-Fraser-Darsteller, dessen Schauspielleistung erst kürzlich mit einem "People's Choice Award" ausgezeichnet wurde, teilte den Besuch kurzerhand mit seinen Followern auf Twitter. Dort postete Sam Heughan ein Bild, das ihn mit den Nachwuchsschauspielern zeigt, und schrieb dazu folgende Worte: "Danke an die Studenten der 'Royal Conservatoire', die dem Regen trotzten, um die 'Outlander'-Stars zu besuchen. Schön, euch kennenzulernen. Ich wünsche euch das Beste für eure Karriere. Ich hoffe, wir arbeiten mal zusammen."

Seitens seiner Fans erhielt Sam Heughan viel positiven Zuspruch für diese Aktion. "Was für eine tolle Erfahrung für sie", heißt es unter anderem in den Kommentaren, wohingegen eine Nutzerin den Schönling sogar lobte: "Was für ein tolles Vorbild du bist." Ein anderer stellte dagegen fest: "Seine Erfahrung und Passion für die Kunst zu teilen, inspiriert Studenten ungemein."

Ob sich Sam Heughan durch den Besuch wohl an seine Studienzeit zurückerinnerte? Der "Outlander"-Hottie war nämlich einst selbst Student an der "Royal Conservatoire of Scottland". Seitdem hat sich aber einiges verändert, in erster Linie durch seinen Erfolg mit "Outlander" natürlich. Erst vergangenes Jahr verriet der mittlerweile 36-Jährige gegenüber dem Portal "Evening Times": "Mein Leben hat sich auf unglaubliche Weise verändert. Ich fühle mich sehr glücklich. Ich denke immer zurück, wo ich angefangen habe, und ich gehe dieselben Straßen in Glasgow entlang, wo ich einst noch träumte, ein professioneller Schauspieler zu werden."