"Outlander"-Star Sam Heughan Böse Strafe für Caitriona Balfe 06.02.2017 12:34 Uhr / wa

Die Stimmung am "Outlander"-Set droht zu kippen. Der Grund: Sam Heughan und Caitriona Balfe drückten beim "Six Nations"-Rugby-Match für gegnerische Mannschaften die Daumen. Die Schotten konnten sich sehr zur Freude von Heughan gegen die Iren durchsetzen – sein Co-Star soll deshalb leiden.

Als Schotte drückte "Outlander"-Hottie Sam Heughan (36) natürlich der schottischen Rugby-Mannschaft beim "Six Nations"-Match die Daumen. Die irischen Gegner wurden hingegen von seiner Kollegin Caitriona Balfe (37) angefeuert, die Wurzeln auf der grünen Insel hat. Doch am Ende konnte sich Sams Team durchsetzen. Für Caitriona bedeutet das: Sie muss ihre Wettschulden einlösen. Drehbuchautor Matthew B. Roberts befürchtet daher eine angespannte Stimmung am Set der Staffel 3. Er schrieb auf Twitter: "Ich hoffe, das Rugby-Ergebnis wird für keine 'kranke' Stimmung am Set am Montag sorgen." Dazu verlinkte er das Serien-Traumpaar.

Von Sam Heughan folgte umgehend eine Antwort, in der er für seine "Outlander"-Kollegin bereits eine böse Strafe androhte. "Oh, nein. Nichts Krankes. Ich freue mich nur schon darauf Caitriona Balfe in einem Saltire-Einteiler zu sehen", lautete der schadenfrohe Post des Frauenschwarms. Demnach soll das Ex-Model in einem Jumpsuit mit der schottischen Flagge auf dem Rücken am Set aufkreuzen. Ob sie ihre Wettschulden einlösen wird?

Die "Outlander"-Aktrice suchte jedenfalls nach einer passenden Ausrede – vergeblich. "Verdammt. Fühle mich irgendwie krank... Vielleicht schaffe ich es am Montag nicht", jammerte Caitriona Balfe in ihrem Tweet. Doch Sam Heughan war ihr schon einen Schritt voraus. "Ich habe Vitamin C... und ein freies Shirt." Es sieht wohl ganz danach aus, als müsse die Beauty wohl oder übel in den schottischen Einteiler schlüpfen.

Doch bislang warten die "Outlander"-Fans noch auf ein Beweisfoto. Sam Heughan twitterte in den frühen Morgenstunden, dass er bereits um vier Uhr am Set der Staffel 3 sein müsse. Dabei hätte er zu gerne den "Super Bowl" mit Lady Gaga (30) in der Halbzeit-Show gesehen. Caitriona Balfe schweigt sich bislang noch im sozialen Netzwerk aus. Doch Sam wird sicher alles dafür tun, um seine Serien-Liebste in dem Kostüm zu sehen und diesen Anblick mit seinen Followern zu teilen.