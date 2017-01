"Outlander"-Star Sam Heughan Fan von Caitrionas "Golden Globe"-Dress 09.01.2017 16:45 Uhr / lm

Für die "Golden Globes 2017" warfen sich die Hollywood-Stars wie gewohnt richtig in Schale. "Outlander"-Star Sam Heughan hatte einen Fashion-Favoriten. Sein Pick überrascht nicht.

Die "Golden Globes 2017" verliefen für die Erfolgsserie "Outlander" alles andere als erfolgreich. Hauptdarsteller Sam Heughan (36) sah in den eigenen Reihen dennoch einen Sieger: Co-Star Caitriona Balfe (37). "Best dress", twitterte Sam über das Outfit der Irin und auch die Fans der Serie fanden, dass Caitriona "bezaubernd" aussah.

Caitriona Balfe trug ein schulterfreies Kleid von Delpozo, das in einem dunklen Blau mit orangefarbenen Akzenten gehalten war. Ihre High Heels kamen aus dem Hause Loriblu. Die hübsche Brosche stammte von Jimmy Choo und der Schmuck von Neil Lane sowie Irene Neuwirth.

Bei den "Golden Globes 2017" werden jedoch keine Preise für das schönste Kleid, sondern für Filme und TV-Serien vergeben und da ging das beliebte Fantasy-Format in der Nacht auf Montag leer aus. Caitriona Balfe war als beste Darstellerin in der Kategorie "TV-Dramaserie" nominiert. Sie musste sich allerdings Kollegin Claire Foy (32) geschlagen geben, die in "The Crown" die junge Elisabeth II. spielt.

Dass Caitriona Balfe ohne Award von den "Golden Globes 2017" abreisen musste, schien sie nicht weiter zu stören. Sie berichtete während der Veranstaltung fröhlich über Twitter, hielt ihre Fans auf dem Laufenden und machte einen gut gelaunten Eindruck. Sie dankte unter anderem Schauspielkollegin Meryl Streep (67) für ihre Anti-Trump-Rede. Die 67-Jährige hatte unter Tränen gegen den künftigen US-Präsidenten gewettert.

Ob "Outlander"-Kollege Sam Heughan der Preisverleihung inhaltlich so gut folgen konnte wie Caitriona Balfe, ist hingegen nicht bekannt. Zum Thema "Golden Globes 2017" ließ sich der 36-Jährige einzig und allein zum Outfit seiner Serien-Flamme aus. In weiteren Tweets zum Kleid schrieb er: "Ka-BOOM! und "B-OOM!". Herzchen und einen Daumen nach oben gab es obendrein.