"Outlander"-Star Sam Heughan Feuchtfröhliche Neujahrsgrüße 02.01.2017 16:35 Uhr / am

Aktuell dreht der "Outlander"-Cast fleißig an der dritten Staffel der Erfolgsserie. Zu Silvester haben sich Sam Heughan und Caitriona Balfe kurz Zeit genommen, um für ihre Fans das Glas zu erheben.

Bis zum Staffelstart der neuen "Outlander"-Episoden müssen sich Serienjunkies des Fantasy-Epos noch etwas gedulden. Umso schöner sind die Neujahrsgrüße der beiden Stars Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37). Das Duo meldet sich an Neujahr auf den sozialen Kanälen der Serie direkt vom Set aus Schottland.

"Auf das neue Jahr, Outlanders", sagt der Schauspieler als Jamie Fraser verkleidet. Und weiter: "Hoch die Gläser auf 2017 und die Abenteuer, die uns erwarten." Ob der Grüße ihrer Stars sind die Fans natürlich vollkommen aus dem Häuschen. "Ich kann es kaum erwarten, bis die neuen Folgen kommen. Frohes Neues", ist zu lesen.

Was die Anhänger jedoch verwundert: Sam Heughan ist in dem Video jung wie eh und je. Dabei gibt es in der dritten Staffel von "Outlander" einen Zeitsprung von 20 Jahren. Altert der Freiheitskämpfer etwa nicht? Vielleicht stand Sam aber gerade auch nur für einen Flashback als junger Jamie vor der Kamera.

In einem weiteren Einspieler hebt Caitriona Balfe, in ihrer Rolle als Claire Fraser, ihr Glas. "Frohes Neues, Outlanders. Ich wünsche euch und euren Familien das beste 2017 überhaupt. Auf Euch!", sagt sie. Rund 8.000 Followern auf Facebook gefällt die Videobotschaft. In den Kommentaren schreiben die Serienfans: "Ein neues Jahr, bedeutet auch eine neue 'Outlander'-Staffel." Einer merkt mit einem Augenzwinkern an: "Ich glaube, da es nur ein 2017 gibt, wird es automatisch das beste aller Zeiten."

Die dritte Staffel startet in den USA im Frühling mit neuen Abenteuern. Jamie Fraser wird unter anderem auf dem Schlachtfeld in Culloden unterwegs sein, wo es gleich zu Beginn eine Abweichung von den Büchern gibt, an die sich die Serie bisher fast penibel hielt. Showrunner Ronald D. Moore (52) sagte zu "Entertainment Weekly", dass Jamie dort auf Black Jack treffen wird.