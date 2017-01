"Outlander"-Star Sam Heughan Fitness-Wahn auf Hund übertragen 06.01.2017 12:55 Uhr / or

Mit seinem eigenen Fitness-Programm will "Outlander"-Star Sam Heughan seine Fans dazu motivieren, sich sportliche Ziele zu setzen und diese in die Tat umzusetzen. Ein Anhänger nahm es mit der Herausforderung nicht ganz so genau und ließ kurzerhand seinen Hund die Arbeit machen.

"My Peak Challenge". So heißt das Projekt von "Outlander"-Star, das er Anfang 2015 ins Leben gerufen hat. Dabei stellt Sam Heughan (36) ein 60-Tage-Programm zur Verfügung, das Teilnehmer mit verschiedenen Aktivitäten füllen können – ob mit sportlichen Herausforderungen oder dem Erlernen neuer Fähigkeiten, ist dabei jedem selbst überlassen. Fans, die an "My Peak Challenge" teilnehmen, können exklusive T-Shirts und ein Supporter-Pack erhalten. Der Erlös aus den Verkäufen kommt der Bluterforschungs-Stiftung "Bloodwise" zugute, die Sam Heughan unterstützt.

Inzwischen erfreut sich das Fitness-Programm des "Outlander"-Helden großer Beliebtheit, Tausende von Fans nehmen bereits an "My Peak Challenge" teil. Ihre Erfolge halten sie dabei auf einem Foto fest und posten es in den sozialen Netzwerken. Einer unter ihnen ist der Twitter-User Paca Whisperer Jayme. Auf seinem Bild zur "My Peak Challenge" ist allerdings nicht er selbst bei der Umsetzung eines Vorsatzes zu sehen, sondern sein Hund auf einem Laufband. Die witzige Aufnahme kommt bei der Netz-Gemeinde in jedem Fall gut an – binnen kürzester Zeit zählt der Tweet rund 800 Likes.

Paca Whisperer Jayme ist im Übrigen nicht der erste Fan, der auf die Idee kam, seinen Vierbeiner an der "My Peak Challenge" teilnehmen zu lassen. Unter dem Hashtag "DogsofMPC" hat sich inzwischen ein regelrechter Trend daraus entwickelt, im Rahmen des Programms von Sam Heughan die eigenen Hunde fit zu halten. Dem Publikumsliebling aus "Outlander" scheinen die tierischen Fotos in jedem Fall gut zu gefallen. Den Beitrag von Paca Whisperer Jayme retweetete der Brite sogar auf seinem Account.