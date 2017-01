"Outlander"-Star Sam Heughan Frecher Mundraub sorgt für Furore 12.01.2017 11:01 Uhr / or

Aktuell steht Sam Heughan in Schottland für Staffel 3 von "Outlander" vor der Kamera. Damit es dem Serien-Helden und seinen Kollegen beim Dreh an nichts mangelt, schicken die Fans aus Übersee sogar gut gefüllte Fresspakete. Doch der Mime scheint die Leckereien nicht teilen zu wollen.

Sam Heughan (36) ist offenbar ein echter Hamsterer. Denn wie ein Tweet des "Outlander"-Beaus nahelegt, war das randvolle Nasch-Paket der Anhänger eigentlich gar nicht für ihn bestimmt. "Danke, Fans aus North Carolina, für die Süßigkeiten… Ich habe es geschafft, die Box von [Maril Davis] abzufangen. Alles Essbare ist gepfändet, fürchte ich!", zwitscherte der Jamie-Darsteller frech. Die Reaktion von Davis, der "Outlander"-Produzentin, ließ nicht lange auf sich warten. "Sam Heughan!", twitterte sie mit einem verärgerten Smiley zurück.

Nach einem genaueren Blick auf den beigefügten Schnappschuss des Fresspakets hakte Davis nach: "Sam Heughan, warte eine Sekunde. Da sind Kekse in der Box? Was sind Moravian Cookies?", wollte die Showrunnerin interessiert wissen und fügte prompt das Hashtag "Krümelmonster" bei. Die Antwort des "Outlander"-Hotties dürfte sie allerdings niedergeschmettert haben. "Neeeein, keine Kekse hier… Nope…", erwiderte Heughan via Twitter. Amüsiert kommentierte eine Followerin daraufhin: "Ich denke, die richtige Zeitform wäre: 'Da waren Kekse in der Box.'"

Ob der "Outlander"-Held tatsächlich all die Köstlichkeiten für sich behielt oder ob er seine Beute doch noch mit Maril Davis teilte, erfuhren die Fans nicht. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass Sam Heughan sich nicht einsam und allein der Völlerei hingab. Schließlich ist der Schauspieler zurzeit vollkommen im Fitnesswahn. Regelmäßig ruft er seine Anhänger über Social Media dazu auf, sich ihm bei der "My Peak Challenge" anzuschließen, mit der Heughan eisern seine Muskeln stählt.