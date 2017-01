"Outlander"-Star Sam Heughan Gemeinsamkeit mit Caitriona Balfe enthüllt 24.01.2017 14:12 Uhr / lm

Nicht nur in "Outlander" gelten Sam Heughan und Caitriona Balfe als Traumpaar, auch im wahren Leben hoffen die Fans, dass es zwischen ihnen funkt. Auf der Premiere von "T2: Trainspotting" teilten die beiden zumindest schon mal eine Meinung.

Sie waren der Hingucker auf der Premiere von "T2: Trainspotting": die "Outlander"-Protagonisten Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37). Auf dem roten Teppich posierten sie nicht nur für die Fotografen, sie plauderten auch über den Film. Dass der Streifen so typisch schottisch sei, faszinierte nicht nur Caitriona, auch Sam stimmte ihr zu. "Nicht nur die Geschichte, auch die Musik […] und Danny Boyle hat einen tollen Cast", lobte Heughan im Gespräch mit "Creative Scotland".

Die zwei Turteltauben aus "Outlander" sind offensichtlich nicht nur häufiger einer Meinung in puncto Filmgeschmack, sie tauschten auch noch tiefe Blicke aus und Sam Heughan gab zu, dass sie sich freuen würden, gemeinsam auf der Premiere zu sein. "Auch für Schottland, es ist so aufregend und ich denke, die Leute feiern das auch", so der Co-Star von Caitriona Balfe weiter.

So vertraut wie Sam Heughan und Caitriona Balfe auf der Premiere in Edinburgh wirkten, spekulieren die "Outlander"-Fans fleißig über die Beziehungsstatus der beiden. Haben sie nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera zueinandergefunden? Aktuell steht das Serien-Paar für die Staffel 3 vor der Kamera, wo sie einige emotionale Momente gedreht haben. Besonders das Wiedersehen in der Druckerei hat die attraktive Schauspielerin fasziniert. Ob sie sich bei diesen innigen Dreharbeiten vielleicht auch privat nähergekommen sind?

Das bleibt nach wie vor ihr süßes Geheimnis. Fakt ist jedoch: Die Chemie zwischen Sam Heughan und seiner "Outlander"-Liebsten Caitriona Balfe stimmt. Zudem lässt es sich der Serien-Schönling auch nicht nehmen, seine Kollegin auf Twitter und Co. als "Frauchen" zu bezeichnen. Wenn da nicht vielleicht doch etwas im Busch ist.