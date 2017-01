"Outlander"-Star Sam Heughan Große Angst vor Herausforderung 05.01.2017 14:16 Uhr / lm

In "Outlander" verkörpert Sam Heughan den furchtlosen Krieger Jamie Fraser, abseits der Kamera ist der Schauspieler nicht ganz so frei von Angst. Umso stolzer kann der Frauenschwarm darauf sein, dass er sich einer großen Herausforderung gestellt und dabei seinen inneren Schweinehund besiegt hat.

Dass Sam Heughan (36) in "Outlander" seine Muskeln spielen lässt, ist nicht zuletzt seinem (Fitness-)Programm "My Peak Challenge" geschuldet. Dabei geht es dem Briten allerdings nicht nur darum, durch Workout den Körper in Form zu bringen, vielmehr sollen man sich persönliche Ziele setzen und diese dann in einem 60-Tage-Programm umsetzen. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, ein spezielles T-Shirt sowie Supporter-Packs zu erwerben. Das Projekt dient dem guten Zweck – die Erlöse aus dem Verkauf kommen der "Bloodwise"-Stiftung zugute, die sich für die Krebserforschung engagiert und die der "Outlander"-Held unterstützt.

Um als gutes Beispiel voranzugehen, postet Sam Heughan auf den sozialen Netzwerken regelmäßig Schnappschüsse, die zeigen, wie er ein selbst gestecktes Ziel umsetzt – so auch am Mittwoch. Zu einem Bild, auf dem er im Tanktop und mit konzentriertem Blick seilspringt, schreibt der "Outlander"-Star auf Twitter: "Heute wurde ich von etwas herausfordert, von dem ich dachte, dass ich es nicht schaffen würde. Ich war ängstlich." Auch wenn Sam Heughan offen lässt, welche für ihn beängstigende Herausforderung er im Rahmen der "My Peak Challenge" gemeistert hat, zeigen die Fans angesichts des Schnappschusses große Begeisterung.

"Ich weiß zwar nicht, was es war, aber ich bin sicher, dass du dabei verdammt gut aussahst", kommentiert eine Nutzerin den Tweet des "Outlander"-Publikumslieblings. Die meisten Anhänger bedanken sich aber einfach nur dafür, dass Sam Heughan mit seinem Programm eine Inspiration für viele ist.