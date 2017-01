"Outlander"-Star Sam Heughan Haarige Überraschung am Set 31.01.2017 11:41 Uhr / es

Huch, was ist denn mit "Outlander"-Hottie Sam Heughan passiert? Der schottische Beau gewährt intime Einblicke in die Dreharbeiten der Staffel 3 und überrascht dort mit einer vollen Gesichtsbehaarung.

"Sitze hier auf der Arbeit rum", teilt "Outlander"-Schnuckel Sam Heughan (36) seinen Twitter-Fans mit. Dazu gibt es noch einen Schnappschuss vom Set. Dort hat es sich der Frauenschwarm auf einer Couch bequem gemacht, während die Crew den altertümlichen Schuhen den letzten Schliff verpasst. Für eine viel größere Überraschung sorgt allerdings der Bart, den der Serien-Darsteller auf dem Pic trägt. Es sieht ganz danach aus, als würde Claire einen veränderten Jamie in Staffel 3 antreffen.

Den Grund für diese krasse Typveränderung ahnen die "Outlander"-Fans vermutlich bereits: Da Jamie und Claire über zwei Jahrzehnte voneinander getrennt sind in Staffel 3, könnte sich das Serien-Alter-Ego von Sam Heughan aus lauter Kummer etwas gehen gelassen und auf eine Rasur verzichtet haben. Doch allzu lange müssen sich die Zuschauer vermutlich nicht an die Gesichtsbehaarung gewöhnen – auf Paparazzi-Bildern vom Set ist der Schönling wieder glatt rasiert.

Die britische "The Sun" hat von den Dreharbeiten aus Staffel 3 diverse Fotos veröffentlicht. Dort sind Sam Heughan und Caitriona Balfe (37) in einem verschlafenen Fischerdörfchen in South Ayrshire zu sehen. Offenbar entstehen hier die Szenen vor dem Aufbruch nach Amerika. Da Jamie wegen Hochverrats angeklagt ist, flüchtet das "Outlander"-Traumpaar gemeinsam mit Tochter Brianna aus Schottland. Für die Familie birgt dieses Unterfangen neue Gefahren.

Nichtsdestotrotz kommen auch romantische Momente nicht zu kurz. Die zwei Turteltauben aus "Outlander" schmusten am Hafen vor der Kamera. Auch hinter den Kulissen stimmt die Chemie zwischen Sam Heughan und Caitriona Balfe. Dick in warmen Decken eingepackt unterhalten sich die beiden Kollegen angeregt in der Drehpause.