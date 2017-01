"Outlander"-Star Sam Heughan Heiße Muskel-Challenge mit Freunden 30.01.2017 10:39 Uhr / or

Die "Outlander"-Fans freuen sich über jedes Lebenszeichen ihrer Stars. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass der sonntägliche Tweet von Sam Heughan auf reges Interesse stieß. Dabei sorgten ein sportliches Bild und drei kleine Worte für rege Diskussionen unter den Followern.

Als Jamie Fraser ist Sam Heughan (36) regelmäßig in der Serie "Outlander" zu bewundern. Aber auch privat gibt er seinen Anhängern den einen oder anderen Einblick in sein Leben abseits vom Set. Am vergangenen Sonntag war es mal wieder soweit und der Co-Star von Caitriona Balfe (37) teilte ein Foto von sich im Fitnessstudio. Dazu schrieb er: "Monat 2 bei 'MyPeakChallenge' startet diese Woche! Aber macht euch keinen Stress, wir haben eine Jahresmitgliedschaft. Tretet der Peaker-Community bei!"

Mit seiner Twitter-Botschaft will Sam Heughan also nicht nur zu einem gesunden Lebenswandel aufrufen, sondern auch kräftig Werbung machen. Bei den Fans kommt das an. Sie diskutieren darüber, wer die größten Muckis vorzuweisen hat. Vor allem die Dame im Hintergrund weckt das Interesse, denn sie scheint ihren Sportkollegen einiges vorauszuhaben. Doch während die einen die Fitness bewundern, träumen andere davon, den "Outlander"-Mimen als Personal-Trainer zu haben – eine echte Motivation.

Mit diesem Tweet war es aber noch lange nicht getan. Sam Heughan hatte offenbar Mitteilungsbedarf und zwitscherte: "Ich liebe Sonntage!" Das nahmen die Follower zum Anlass, dem "Outlander"-Hottie ihre Sonntagserlebnisse mitzuteilen. Einige widersprachen ihm allerdings auch und meinten: "Das Beste ist der Freitagabend … dann kommen Samstag und Sonntag … mit ein bisschen Trauer am Abend." Denn dann stünde der grausige Montag kurz bevor.

Zugegeben, da Sam nicht unbedingt die klassische Fünf-Tage-Woche im Büro oder auf der Baustelle hat, dürfte er keinen Grund haben, sich über den Montag zu ärgern, selbst wenn er dann ans Set muss. Schließlich lebt er seinen Traum und darf seine Brötchen als Schauspieler verdienen.