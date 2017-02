"Outlander"-Star Sam Heughan Heißer Anwärter auf "James Bond"-Rolle 02.02.2017 16:02 Uhr / lm

Dank "Outlander" ist Sam Heughan nicht nur ein absoluter Frauenschwarm, sondern auch ein begehrter Schauspieler. Mit etwas Glück könnte er schon bald im Dienste der Majestät stehen. Sam gilt nämlich als heißer Favorit im Rennen um die begehrte "James Bond"-Rolle – und das aus gutem Grund.

Als Jamie Fraser verdreht Sam Heughan (36) Millionen von "Outlander"-Fans den Kopf. Ganz klar: Seine Anhänger wollen mehr von ihm sehen, weshalb dann nicht in einem Kino-Blockbuster? Genau aus diesem Grund wurde nun auch sein Name ins "James Bond"-Besetzungskarussell geschmissen. Wie das Klatschportal "Celeb Dirty Laundry" schreibt, komme der Frauenschwarm als potenzieller Nachfolger von Daniel Craig (48) infrage. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Zum einen wäre da die Tatsache, dass der "Outlander"-Schönling aktuell einer der gefragtesten TV-Darsteller ist. Sollte Sam Heughan also zu "007" werden, hätte er eine große Fangemeinde hinter sich. Hinzu komme noch, dass es gewisse Parallelen zwischen Heughan und dem britischen Geheimagenten gibt. Wie die Bewunderer wissen, hat der Jamie-Fraser-Darsteller genau wie James Bond schottische Wurzeln. Denn der Vater von Bond war laut Buchvorlage ein schottischer Ingenieur.

Auch in puncto Liebesleben hätten Sam Heughan und James Bond so einiges gemeinsam. Das sei genau wie das von Bond ein großes Mysterium. Seit der ersten Staffel halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass Sam und seine "Outlander"-Kollegin Caitriona Balfe (37) auch im wahren Leben ein Paar sind. Das Knistern zwischen den beiden sei stets zu spüren, wenn sie zusammen über den roten Teppich laufen – bestätigt haben sie die vermeintliche Romanze bisher aber nicht.

Es spricht so einiges dafür, dass Sam Heughan die perfekte Besetzung für den Part des James Bond wäre. Auch zeitlich hätte der Hottie sicherlich noch einigen Puffer. Die Staffel 3 von "Outlander" ist schon fast im Kasten, der Dreh zur Vierten beginnt demnächst. Der einzige Haken: Zahlreiche Schauspielkollegen sollen ebenfalls ein Auge auf das Action-Franchise geworfen haben. So reiht sich Aiden Turner (33) in die Favoritenliste ein, genau wie Tom Hiddleston (35), Tom Hardy (39) und Idris Elba (44). Daher wird sich das Besetzungskarussell erst einmal munter weiterdrehen. Zudem sei auch noch völlig unklar, ob Daniel Craig tatsächlich sein Amt niederlegt.