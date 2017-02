"Outlander"-Star Sam Heughan macht Ärger Kampfansage an Caitriona Balfe 03.02.2017 09:38 Uhr / sk

Am Samstag starten die "Six Nations 2017", die europäische Rugby-Meisterschaft. Viele fiebern auf das Ereignis hin, allen voran: "Outlander"-Star Sam Heughan. Doch mit seinem aktuellen Twitter-Post könnte der Schauspieler nun für eine Menge Ärger am Set der erfolgreichen Highland-Saga sorgen.

Der "Outlander"-Cast ist im Rugby-Fieber: Anders als in Deutschland ist Rugby vor allem in Großbritannien eine große Nummer. Jedes Jahr im Februar und März freuen sich Fans auf die "Six Nations", die europäische Rugby-Meisterschaft. Das trifft auch auf Sam Heughan (36), Caitriona Balfe (37) und Co. zu.

Gleich am Samstag geht es mit einem Kracher los: Die schottische Rugbymannschaft trifft auf Irland. Das könnte ordentlichen Ärger am Set von "Outlander" bedeuten und den Cast in zwei Lager spalten. Denn während Sam Heughan gebürtiger Schotte ist, kommt sein Co-Star Caitriona Balfe gebürtig aus Irland. Damit dürfte also klar sein, wer welchem Rugby-Team die Daumen drückt. Das kommende Derby am Samstag ist also eine interessante Partie für den Cast der Highland-Saga.

Doch damit nicht genug: Denn mit seinem aktuellen Post auf Twitter schürt der Jamie Fraser-Darsteller die Spannung und fordert seine "Outlander"-Kollegin siegessicher ganz offiziell heraus. Der schottische Schönling schreibt unter den Hashtags "Six Nations Rugby", "Scotland Team" und "Irish Rugby": "So Caitriona Balfe. Wollen wir wetten, wer am Samstag gewinnt?" Gleichzeitig warnt Sam Heughan aber auch vor: "Es könnte Ärger am Set bedeuten."

Fans des "Outlander"-Schauspielers sind jedenfalls mehr als amüsiert darüber. "Interessant" oder "Können wir Bilder von dem Ärger am Set haben? Das könnte lustig werden" heißt es in den Kommentaren unter dem Post von Sam Heughan unter anderem, wohingegen ein Nutzer sogar kreativ wird und vorschlägt: "Der Verlierer muss eine Woche lang das Trikot der Gewinnermannschaft tragen." Ob Sam Heughan und Caitriona Balfe wohl auf diesen Vorschlag eingehen, wird sich am kommenden Wochenende zeigen, wenn das Rugby-Derby Irland gegen Schottland ansteht.