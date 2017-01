"Outlander"-Star Sam Heughan Neue Dating-Gerüchte mit Caitriona Balfe 23.01.2017 11:41 Uhr / es

Sprühen hier etwa die Funken auch abseits der Kameras? Die "Outlander"-Darsteller Sam Heughan und Caitriona Balfe wurden nun nach ihrem Siegeszug bei den "People's Choice Awards" gemeinsam bei einer Filmpremiere gesichtet. Damit heizen sie die Gerüchte um eine mögliche Romanze weiter an.

In der Zeitreise-Hitserie "Outlander" spielen Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37) ein leidenschaftliches Liebespaar, das weder dramatische Verwicklungen noch eine Zeitdifferenz von knapp 200 Jahren trennen kann. Neben der spannenden Storyline sorgt "Outlander" auch immer wieder mit pikanten Sexszenen für Aufmerksamkeit bei den Zuschauern. Viele Fans stellen sich daher die Frage: Verbindet die beiden Schauspieler etwa mehr als nur der Job? Ein gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich dürfte den Spekulationen um eine Affäre der beiden nun neue Nahrung geben: Am Sonntag erschien Sam Heughan mit seinem Co-Star bei der Premiere von "Trainspotting 2" im schottischen Edinburgh. An diesem Abend waren unter anderem auch die Filmstars Ewan McGregor (45), Kelly MacDonald (40) und Jonny Lee Miller (44) zu Gast.

Trotz anhaltender Dating-Gerüchte – bestätigt hat weder Sam Heughan noch seine "Outlander"-Kollegin etwas, sondern dies immer wieder dementiert. Vielmehr betonte Caitriona Balfe im Dezember 2016 in einem Video-Interview mit "GoldDerby", das gute freundschaftliche Verhältnis. "Wir verstehen uns unglaublich gut, wir sind beide sehr kindisch, wir haben einen albernen Sinn für Humor. Ich respektiere ihn so sehr. Er ist einer meiner engsten Freunde, seitdem wir diese verrückte Erfahrung erleben", schwärmte das ehemalige Model von Sam Heughan. Weiter hieß es: "Wir sind uns wirklich in so vielen Dingen ähnlich und aus irgendeinem Grund funktioniert es einfach."

Anhänger der "Outlander"-Saga müssen sich daher wohl noch in Geduld üben, bis sie Sam Heughan und Caitriona Balfe gemeinsam wiedersehen. Während die Fortsetzung von "Outlander" im Juni 2016 mit einer dritten und vierten Staffel bestätigt wurde, steht ein Ausstrahlungstermin für die dritte Staffel des Highlander-Epos nämlich noch nicht fest.