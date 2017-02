"Outlander"-Star Sam Heughan Neue Show-Karriere mit Caitriona Balfe? 07.02.2017 15:15 Uhr / es

Mit "Outlander" haben sich die Schauspieler Sam Heughan und Caitriona Balfe eine breite Fanbase geschaffen. Ihre Anhänger bekommen einfach nicht genug von ihnen. Führt dieser Umstand womöglich dazu, dass die Stars bald schon eine TV-Show moderieren werden?

Das jedenfalls mutmaßt das Portal "Celeb Dirty Laundry". Zahlreiche Fans hätten sich bereits gewünscht, dass die "Outlander"-Darsteller Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37) bei "Saturday Night Live" auftreten – als Moderatorenpaar versteht sich.

Während die beiden schon als Jamie Fraser und Claire Rendall in der Zeitreise-Saga ein fantastisches Duo abgeben, passen sie auch im realen Leben sehr gut zueinander. Ihr Humor ergänzt sich perfekt. Ständig albern sie hinter der Kamera miteinander rum und erfreuen ihre Follower auf Instagram mit witzigen Schnappschüssen. Die idealen Voraussetzungen also, um in der TV-Show zur Unterhaltung beizutragen. Denn genau darum geht es bei "Saturday Night Live". Wechselnde Moderatoren stellen sich samstags um 23:30 Uhr (Ortszeit) in New York vor die Kamera und belustigen die Zuschauer.

Ein Kinderspiel für Sam Heughan und Caitriona Balfe befinden die Fans und wünschen sich nichts sehnlicher, als die beiden häufiger im Fernsehen bestaunen zu können. Obgleich beide Schauspieler sehr talentiert sind, sind sie nach wie vor breiten Massen kein Begriff. Das könnte sich durch die Moderation von "Saturday Night Live" tatsächlich ändern. Zahlreichen amerikanischen Komikern diente die Sendung, die seit 1975 von unterschiedlichen berühmten Persönlichkeiten geleitet wird, als Sprungbrett.

Die Unbekanntheit der "Outlander"-Stars könnte es jedoch schwer machen, dass sie in diese neuen Gebiete eintauchen, urteilt das Klatschportal. Trotzdem würden dem Bericht zufolge Fans alle Hebel in Gang setzen, um ihre Lieblinge dort zu sehen, wo sie diese gerne hätten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Leider haben sich weder Sam Heughan noch Caitriona Balfe zu dieser Neuigkeit bislang geäußert.