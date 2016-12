"Outlander"-Star Sam Heughan Pikante Fragerunde mit Caitriona Balfe 23.12.2016 15:06 Uhr / lm

Jetzt per E-Mail teilen

Kurz vor Weihnachten bescheren die beiden "Outlander"-Mimen Sam Heughan und Caitriona Balfe ihren Fans ein großes Geschenk und beantworten bereitwillig die drängendsten Fragen zu ihrem Privatleben, sowie zur heiß ersehnten Staffel 3 der Erfolgsserie.

Bei diesem Interview mit "ET" hatten die "Outlander"-Kollegen Einiges zu lachen. Fröhlich neckte Caitriona Balfe (37) ihren Co-Star, als dieser zugab, noch nie vom "Lip Sync Battle" gehört zu haben. "Ich würde gewinnen. Wir sollten das jetzt machen", feixte die Aktrice prompt. Doch auch Sam Heughan (36) teilte frech gegen seine Serien-Liebste aus.

Auf die Frage, was bislang das Beste am Dreh von "Outlander"-Staffel 3 ist, frotzelte zunächst Caitriona: "Ich hatte eine Pause vom Arbeiten mit ihm [Sam Heughan]." Der Angesprochene ließ den Seitenhieb allerdings nicht auf sich sitzen und schoss zurück: "Ist es ein Spoiler, dass wir tatsächlich noch nicht zusammengearbeitet haben diese Season? Ich bin nicht mal sicher, ob du [Caitriona Balfe] in dieser [Staffel] bist."

Doch Scherz beiseite. Im Interview wurde es auch persönlich. So wollte die Reporterin unter anderem wissen, für welche Promis Caitriona Balfe und Sam Heughan einst schwärmten. "Fred Savage", enthüllte die Serien-Beauty ihren ehemaligen Angebeteten. Und Sam? Der verplapperte sich prompt. Er sei ein bisschen verliebt in "Vikings"-Mimin Katheryn Winnick (39). "Nein, dein erster Promi-Schwarm, nicht jetzt!", lachte Caitriona – zu spät.

Am Ende wurde es noch einmal ernst. Denn bei der Frage, worauf die beiden "Outlander"-Turteltauben sich 2017 freuen, sind sich Caitriona Balfe und Sam Heughan absolut einig: Auf die dritte Staffel ihrer TV-Show natürlich. Während das Hollywood-Starlet sich vor allem auf den Dreh in Südafrika freut, ist der Jamie-Darsteller besonders gespannt auf die Reaktionen der Fans. "Ich bin bisher wirklich stolz auf die Season, ich denke, sie ist sehr stark und anders und die Geschichten sind großartig", so der Serien-Beau.