"Outlander"-Star Sam Heughan Sportlicher Wettkampf mit Graham McTavish 11.01.2017 12:16 Uhr / or

Mit seinem durchtrainierten Body verdreht "Outlander"-Hottie Sam Heughan der Damenwelt den Kopf. Um so gut auszusehen, nimmt er an der "My Peak Challenge" teil. Doch nun macht ihm einer seiner Kollegen Konkurrenz: Graham McTavish fordert den Schönling offenbar zum sportlichen Wettkampf heraus.

Pünktlich zum neuen Jahr rief Sam Heughan (36) zur "My Peak Challenge" auf. Dort zeigt der "Outlander"-Schnuckel vollen Einsatz bei sportlichen Herausforderungen. Ob beim Wandern durch verschneite Bergketten oder beim schweißtreibenden Seilspringen – der Frauenschwarm stählt seine Muskeln. Sein Trainingsprogramm kommt vor allen bei den weiblichen Fans gut an, bekommen sie dort viel nackte Haut zu sehen. Ob der Schönling schon in naher Zukunft noch einen Gang höher schalten wird? Denn sein "Outlander"-Kollege Graham McTavish (56) hält sich ebenfalls mit diversen Übungen fit und dokumentiert seine Erfolge auf Instagram.

Während Sam Heughan sich erfolgreich an der "My Peak Challenge" versucht, schwört Graham McTavish auf die "22 Push-up Challenge". Bei diesem Work-out muss der "Outlander"-Mime vollen Einsatz bei Liegestützen zeigen – die Varianten sind endlos und ziemlich hart. Es sieht ganz danach aus, als würden die beiden Herren einen regelrechten Wettkampf bestreiten. Schließlich forderte McTavish den Serien-Lover von Caitriona Balfe (37) sogar zu einer Push-up-Challenge heraus.

Fakt ist aber augenscheinlich, dass sowohl Sam Heughan als auch Graham McTavish für die Dreharbeiten von "Outlander" fit sein wollen. Denn in Staffel 3 wartet auf die beiden Schauspieler die eine oder andere Kampfszene – Ausdauer und Kraft dürften da gefragt sein.

Aktuell stehen Sam Heughan und Co. für die letzten Szenen der Staffel 3 in Schottland vor der Kamera, wie der "Outlander"-Beau via Twitter mitteilte. Ob dort noch weitere Sequenzen für die Schlacht bei Culloden gedreht werden, oder gar romantische Momente zwischen Jamie und Claire, verrät er jedoch nicht.