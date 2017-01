"Outlander"-Star Sam Heughan Süße Entschuldigung mit Caitriona Balfe 20.01.2017 12:05 Uhr / or

Jetzt per E-Mail teilen

Bei den "People's Choice Awards 2017" setzte sich "Outlander" überraschend gegen hochkarätige Konkurrenz durch – gleich vier Preise gingen an die Highland-Saga. Schade: Sam Heughan und Caitriona Balfe schwänzten die Verleihung – und entschuldigen sich jetzt.

Mit diesem "Outlander"-Siegeszug hatte niemand gerechnet: "Beste TV Show", "Beste Premium Sci-Fi/Fantasy Serie", "Bester Sci-Fi/Fantasy TV Schauspieler" sowie "Beste Sci-Fi/Fantasy TV Schauspielerin" – gleich vier "People's Choice Awards" gingen an die Zeitreise-Romanze. Leider fehlten mit Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37) die beiden Stars des Abends. Aus gutem Grund, wie sie in einem süßen Entschuldigungs-Video erklären.

"Wir haben gehört, dass wir möglicherweise etwas gewonnen haben, was erstaunlich ist", meldet sich eine über beide Ohren grinsende Caitriona zu Wort. "Es tut uns Leid, dass es 'Westworld' und 'Stranger Things' nicht gepackt haben", stichelt Sam Heughan und kassiert von seinem Co-Star gleich erst einmal einen Stupser. "Wir haben die größten Fans", sind sich die beiden einig. "Outlander" setzte sich, neben den von Sam genannten Serien, zudem gegen Hochkaräter wie "Game of Thrones", "The Big Bang Theory" oder Ian Somerhalder (38) und Emilia Clarke (30) durch.

"Gerne wären wir da gewesen, aber wir drehen gerade und haben es leider nicht geschafft", so Caitriona Balfe. Und als hätten sie es nicht schon vorher nicht oft genug gesagt, schiebt sie noch ein: "Aber wir haben definitiv die besten Fans" hinterher. Die dritte "Outlander"-Staffel wird aktuell im schottischen Edinburgh gedreht, weit weg von Hollywood, und soll im Sommer 2017 im US-Fernsehen laufen.

Sam Heughan und Caitriona Balfe sind offensichtlich vollkommen aus dem Häuschen, das ihre Fans so viel für sie und "Outlander" gestimmt haben. "Sie müssten wunde Finger haben, glaube ich", scherzt Caitriona und Sam geht sogar noch weiter: "Unsere Fans haben gar keine Daumen mehr." Die beiden scheinen zu wissen, was ihre Anhänger für einen Aufwand betrieben haben. "Geht bitte wieder zurück zu euren Familien, geht wieder auf die Arbeit und fangt wieder an zu essen", witzelt die 37-Jährige.