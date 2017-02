"Outlander"-Star Sam Heughan Süße Versuchung für Caitriona Balfe 08.02.2017 13:34 Uhr / or

Die Chemie zwischen Sam Heughan und Caitriona Balfe stimmt nicht nur in "Outlander", auch hinter den Kulissen harmoniert das Serien-Traumpaar. Für seinen Co-Star hatte Heughan nun sogar eine süße Überraschung in der Garderobe versteckt – um den letzten Drehtag zu erleichtern.

Um mit voller Energie in den letzten "Outlander"-Drehtag der Staffel 3 zu starten, hatte Sam Heughan (36) für Stärkung am Set gesorgt. Seine Serien-Frau Caitriona Balfe (37) fand somit eine süße Versuchung in ihrer Garderobe vor: Drei grüne Äpfel und drei gesunde Müsli-Riegel hatte der Frauenschwarm dort versteckt. Diese niedliche Geste kam bei der attraktiven Schauspielerin sehr gut an. Sie teilte nicht nur ein Beweisfoto von ihrem gesunden Snack, sondern bedankte sich auch für die Aufmerksamkeit ihres Kollegen.

"'Outlander'-Cast-Kraftservice, unser letzter Tag. Du verwöhnst uns wirklich Sam Heughan", schreibt Caitriona Balfe zum Twitter-Pic. Um ihre Freude zu verdeutlichen, folgt noch der Hashtag "zu freundlich". Der Schönling weiß einfach, wie er Frau um den Finger wickeln kann. Auch die Fans zeigen sich ganz beeindruckt von seiner essbaren Überraschung. "Oh, das ist süß. Die sehen sehr gut aus", lobt eine Userin das fruchtig-gesunde Arrangement. Das gefällt auch einer anderen Nutzerin: "Immerhin ist es gesund." Als selbst ernannter Fitness-Junkie legt Sam Heughan eben großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung.

Der letzte Drehtag der Staffel 3 scheint dank des "Outlander"-Schnuckels ein voller Erfolg geworden zu sein. Doch lange Zeit zum Verschnaufen haben sie nicht. Bereits in Kürze verlegt der Cast den Dreh von Schottland nach Südafrika. Dort sollen die Szenen in den Kasten kommen, die laut Buchvorlage in der Karibik spielen. Unterstützung bekommen die beiden dort von zwei Neuzugängen. Gary Young spielt laut "Entertainment Weekly" Mr. Willouhgby, ein Vertrauter von Jamie Fraser. Charlie Hiett schlüpft indes in die Rolle von Kapitän Thomas Leonard, der mit dem Serien-Traumpaar auf zu neuen Ufern segelt.