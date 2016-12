"Outlander"-Star Sam Heughan Wilde Rum-Orgie auf Geburtstagsfeier? 28.12.2016 17:54 Uhr / lm

Trotz Drehstress denkt "Outlander"-Hottie Sam Heughan stets an die Geburtstage seiner Kollegen. Am 28. Dezember feiert Murtagh-Darsteller Duncan Lacroix seinen Ehrentag – und der hat offenbar ganz verrückte Pläne für die Feier. Jede Menge Rum sollte im Idealfall fließen.

Ob Glückwünsche zur Nominierung seines "Outlander"-Frauchens Caitriona Balfe (37) oder Geburtstagsgrüße – Sam Heughan (36) vergisst seine Co-Stars nie. So gratulierte er auch Duncan Lacroix zum Ehrentag via Twitter. "Hab einen großartigen Tag, Kumpel", heißt es in dem Post. Darauf reagierte der Murtagh-Darsteller umgehend und bedankte sich mit den Worten: "Vielen Dank für all eure Geburtstagswünsche. Zeit aufzustehen und dem gerecht zu werden, bis später." Dazu folgte ein lustiges GIF, das erahnen lässt, was der "Outlander"-Mime an seinem großen Tag noch so vorhat.

Auf dem besagten GIF ist Johnny Depp (53) als Captain Jack Sparrow zu sehen, der völlig aufgebracht fragt: "Aber warum ist der Rum fort?" Will Duncan Lacroix etwa damit andeuten, dass er an seinem Geburtstag noch ein wenig von dem alkoholischen Zuckerrohr-Drink vertilgen möchte? Es klingt beinahe so. Ob "Outlander"-Schnuckel Sam Heughan ihm beim Köpfen der Flaschen helfen wird? Vielleicht holen sie das auch in Südafrika nach, wo die letzten Szenen aus Staffel 3 gefilmt werden sollen, wie Matthew B. Roberts vor Kurzem auf Twitter verriet.

Spätestens bei den Dreharbeiten könnten Sam Heughan und Duncan Lacroix also eine feucht-fröhliche Rum-Sause nachholen. Doch erst einmal freut sich Lacroix über weitere Gratulationen. Nicht nur der Serien-Lover von Caitriona Balfe wünschte Lacroix alles Gute zum Geburtstag, auch "Outlander"-Schöpferin Diana Gabaldon (64) stimmte in den "Happy Birthday"-Gesang mit ein. Sie schrieb auf Twitter: "Herzlichen Glückwunsch, Duncan! Hoffe du genießt es ordentlich." Dazu gab es lustige Emojis in Form eines Partyhütchens, Biergläsern und einer Torte.