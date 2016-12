"Outlander"-Star Sam Heughan Wird er der neue "Doctor Who"? 30.12.2016 17:20 Uhr / sk

Als Jamie Fraser in "Outlander" ist Sam Heughan über Nacht der Durchbruch gelungen. Nun sieht es ganz danach aus, als könnte er den nächsten Serienjob an der Angel haben: Der Schotte wird als neuer "Doctor Who" gehandelt.

Mit Zeitreisen kennt er sich seit "Outlander" bestens aus: Sam Heughan (36) ist als Schauspieler auf keine bestimmte Sparte festgelegt. Auf die Liebes-Saga aus den schottischen Highlands könnte schon bald ein Auftritt in einer Sci-Fi-Serie folgen. Via Twitter hat er sich jetzt zumindest für den nächsten Job ins Gespräch gebracht.

Offenbar hat sich der Frauenschwarm das Weihnachtsspecial der Kultserie "Doctor Who" angesehen und dazu ein Lob an den aktuellen Hauptdarsteller getwittert. "Peter Capaldi for President", hieß es auf dem Account des Schauspielers. Seine Fans griffen die Botschaft direkt auf. Einer antwortete: "Und Sam Heughan als 'Doctor Who'... eines Tages. (Bei denen läuft es mit den Schotten richtig gut)." Von dem Vorschlag zeigte sich Heughan begeistert und antwortete: "Dafür würde ich stimmen."

Der Job des Hauptdarstellers in der langlebigen britischen Serie wird regelmäßig neu besetzt. Bei dem titelgebenden Doktor handelt es sich um ein zeitreisendes Alien, das die Fähigkeit besitzt, sich zu regenerieren, wenn es tödlich verwundet wird. So war es möglich, die Serie über Jahre mit immer neuen Stars am Leben zu halten. Als zwölfte Reinkarnation des Doktors ist aktuell der Schotte Peter Capaldi (58) zu sehen.

Ob Sam Heughan nur von seinen Fans oder auch von offizieller Seite als Nachfolger in Erwägung gezogen wird, ist nicht bekannt. Momentan dürfte er mit seinem Part in "Outlander" noch völlig ausgelastet sein. Nach der Weihnachtspause werden die Dreharbeiten zu Staffel 3 fortgesetzt. Bislang hat Autorin Diana Gabaldon (64) acht Bände ihrer Highland-Saga veröffentlicht – genug Stoff gäbe es also, um den "Outlander"-Cast noch eine Weile zu beschäftigen.