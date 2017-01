"Outlander"-Star Tobias Menzies Serien-Ausstieg angedeutet? 10.01.2017 14:26 Uhr / am

"Outlander"-Star Tobias Menzies: Serien-Ausstieg angedeutet? © Instagram/outlander_starz

In "Outlander" ist er in einer Doppelrolle zu sehen, als Bösewicht Black Jack Randall und als liebender Ehemann Frank – die Rede ist von Tobias Menzies. Vor dem Start von Staffel 3 hat er seinen Fans auf Twitter Rede und Antwort gestanden und machte dabei eine bittersüße Anspielung.

Neben den Dreharbeiten zu "Outlander" stand Tobias Menzies (42) für den Film "Underworld 5: Blood Wars" vor der Kamera. Viele seiner Fans waren ganz angetan von seinem Auftritt und wollten in dem Live-Chat auf Twitter daher wissen: "Wirst du in Zukunft weitere Action-Filme machen?" Der Kollege von Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (27) zeigte sich offen für neue Projekte: "Ja, vielleicht. Ich habe es wirklich genossen, mich da hineinzustürzen."

Deutet der "Outlander"-Mime etwa an, dass seine Tage in der Fantasy-Serie gezählt sind? Denn aktuell stehe er für "The Terror" vor der Kamera, wie er in einem weiteren Tweet wissen ließ. Doch vielleicht möchte Tobias Menzies auch einfach nur während der Drehpause neue Erfahrungen sammeln. Schließlich habe er seine grandiose Darbietung des brutalen Black Jack Randall unter anderem dem Schnuppern in andere Projekte zu verdanken, verriet er in der Twitter-Fragerunde.

Nicht nur in "Outlander" spielt Tobias Menzies mit Black Jack Randall einen skrupellosen Charakter, auch in anderen Streifen zeigte er schon seine böse Seite. Klar, dass ein Twitter-User wissen wollte: "Bevorzugst du düstere Rollen?" Das scheint wohl so zu sein, gab Menzies offen zu. Den Grund, weshalb er immer wieder in zwiespältige Figuren schlüpfen würde, gestand er einem anderen Nutzer: Das Spielen der Schurken wäre einfach "ziemlich interessant."

Allerdings gibt es ein Genre, in dem Tobias Menzies auf jeden Fall noch mal reinschnuppern möchte: den Western. "Mir würde es gefallen, einen nörgelnden Cowboy zu spielen", enthüllte der "Outlander"-Beau.