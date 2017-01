"Outlander" vor Staffel 3 Caitriona Balfe verrät Details der Liebes-Reunion 15.01.2017 09:19 Uhr / tr

Bis Staffel 3 von "Outlander" startet, müssen sich die Fans noch ein wenig in Geduld üben. Um die Wartezeit etwas zu versüßen, teasert Hauptdarstellerin Caitriona Balfe nun einige pikante Details – so auch über die Wiedervereinigung von Claire und Jamie.

Mit das Beste an "Outlander" sei, dass in jeder neuen Season alles auf den Kopf gestellt wird, befindet Caitriona Balfe (37) im Interview mit "TheWrap". Auch die kommende Staffel 3 sei da keine Ausnahme. Zu Beginn würden Jamie und Claire zunächst nur getrennt zu sehen sein. Die Zuschauer würden viel über das Schicksal des Highlanders erfahren, was er in den 20 Jahren nach dem Abschied von seiner Liebsten durchmachen musste. Dann gäbe es einige Einblicke in Claires Leben mit Frank, Brianna und ihrem Job. Doch dann käme es natürlich zur Reunion des Traumpaares, kündigt Caitriona Balfe lächelnd an.

Dieses Wiedersehen in Staffel 3 sei wunderschön, so die Mimin weiter. "Ich denke, es wurde wundervoll verfilmt und es wird interessant", erklärt die "Outlander"-Beauty. Die Szene zeige, wie zwei Personen, die sich 20 Jahre nicht gesehen haben, wieder zusammenkommen und das, nachdem beide dachten, der jeweils andere sei tot. Dann stelle sich plötzlich die entscheidende Frage: "Wie baust du wieder etwas Echtes auf? Denn offensichtlich stellten sie einander für so lange auf ein Podest." Nun müssten sich Jamie und Claire erst einmal erneut in die reale Person verlieben. Es werde eine wirklich gute Season, verspricht die Schauspielerin schlicht.

Doch nicht nur Staffel 3 von "Outlander" sei sehenswert. Auch von den ersten Seasons ist Caitriona Balfe absolut überzeugt. Ihre Show habe einfach alles, was es braucht, verkündet die Schauspielerin. "Sie [die Serie] spielt in Schottland, sie hat politische Intrigen, sie hat Drama, sie hat Romantik, sie beinhaltet eine Menge haariger, wütender Männer in Kilts – was sonst könnte man wollen?", lacht die Co-Aktrice von Sam Heughan (36) frech.