"Outlander" vor Staffel 3 Caitriona Balfe verspricht wunderschöne Reunion 10.01.2017 17:43 Uhr / lm

Achtung, Spoiler! Die wohl wichtigste Schlüsselszene von "Outlander" wurde bereits abgedreht – die Druckerei-Szene. Dabei handelt es sich um das große Wiedersehen von Claire und Jamie nach über 20 Jahren. Caitriona Balfe kann schon jetzt sagen, dass dieser Moment aus Staffel 3 wunderschön wird.

Auf diese Szene warten die "Outlander"-Fans schon jetzt gespannt: die Druckerei-Sequenz. In Staffel 3 werden Jamie und Claire zunächst voneinander getrennt sein. Ganze 20 Jahre ziehen ins Land, ehe sich das Traumpaar wieder in die Arme schließen kann. Wie sich dieser Moment vor der Kamera für Caitriona Balfe (37) anfühlte, verriet sie bei den "Golden Globes 2017" im Gespräch mit "Entertainment Weekly".

"Ich denke, dass es wirklich wunderschön geschrieben wurde", lobte die "Outlander"-Aktrice die Arbeit der Drehbuchautoren. "Matt. B. Roberts hat es geschrieben." Der Dreh für die bedeutungsvolle Szene aus Staffel 3 beschreibt Caitriona Balfe als sehr gefühlsbetont. "Jede Emotion ist darin", schwärmte sie. "Die Aufregung, die Unsicherheit, das Nervenkostüm, einfach alles." Für die Kollegin von Sam Heughan (36) steht daher fest, dass die Reunion in der Druckerei "wirklich wunderschön" geworden ist.

Zur Erinnerung: In der "Outlander"-Buchvorlage "Ferne Ufer" reist Claire 20 Jahre nach der Geburt von Töchterchen Brianna zu den magischen Steinen in den Highlands, um sich auf die Suche nach Jamie zu machen. Im 18. Jahrhundert angekommen, glaubt sie zunächst, dass ihr Lover in der Schlacht bei Culloden gefallen ist – doch dann trifft sie ihn in der Druckerei, wo er arbeitet. Auf diesen Moment in Staffel 3 warten die Zuschauer schon jetzt. Caitriona Balfe gab daher zu: "Besser, wir machen es richtig."

Dass Caitriona Balfe mit ihrer Leistung in "Outlander" nicht nur die Fans verzaubert, spiegelte sich auch in ihrer "Golden Globes 2017"-Nominierung als beste Schauspielerin einer Drama-Serie wieder. Am Ende musste sie sich zwar gegen Claire Foy (32) geschlagen geben, bedankte sich aber trotzdem bei der Fangemeinde: "Sie sind unglaublich. Sie sind so lautstark und enthusiastisch. Es ist toll."