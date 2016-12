"Outlander" vor Staffel 3 Claire und Frank begrüßen Baby Brianna 21.12.2016 14:03 Uhr / lm

Achtung, Spoiler! Bis zum Start der Staffel 3 von "Outlander" müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Doch neue Schnappschüsse versüßen die Zeit des Wartens – und es wird offensichtlich emotional: Claire bringt Baby Brianna zur Welt – doch nicht Jamie ist bei ihr im Kreißsaal, sondern Frank.

Die Spannung wächst: In Staffel 3 von "Outlander" werden Claire und Jamie aka Caitriona Balfe (37) und Sam Heughan (36) zu Beginn voneinander getrennt sein. Während der Highlander im 18. Jahrhundert gegen die englischen Truppen in den Krieg zieht, bringt die Zeitreisende in den späten 40er Jahren Baby Brianna in Boston zur Welt. Ihr Lover aus der Vergangenheit kann bei diesem besonderen Moment nicht dabei sein, stattdessen ist es ihr anderer Mann Frank, von Tobias Menzies (42) gespielt, der ihr im Kreißsaal zur Seite steht.

Ein Bild aus Staffel 3, das in der "Entertainment Weekly" veröffentlicht wurde, zeigt Claire und Frank kurz nach der Entbindung. "Das ist direkt, nachdem Claire Brianna zur Welt gebracht hat", erklärt Caitriona Balfe dem Magazin. Die schöne "Outlander"-Protagonistin hält das kleine Mädchen in ihren Armen und blickt Frank tief in die Augen. "Diese Szene ist so wundervoll, weil es ein Neuanfang, aber gleichzeitig von so vielen anderen Dingen belastet ist", fährt die Serien-Liebste von Sam Heughan fort.

Was genau sie damit meint? "Offensichtlich ist es Jamies Kind, aber Claire ist in einer anderen Zeit und glaubt, dass Jamie tot ist", so Caitriona Balfe. "Sie versucht also nach vorne zu blicken und ihrer Tochter ein neues Leben zu bieten, eine stabile Familie." Doch das sei gar nicht so einfach. "Frank arrangiert sich mit seiner Frau. Er weiß einfach nicht, was passiert ist. Sie verschwand und nun ist sie zurück", erklärt die "Outlander"-Beauty. In Staffel 3 der Fantasy-Serie versucht das Paar sich zusammenzuraufen, um wieder eine gemeinsame Zukunft zu haben. "Sie versuchen es wirklich, aber es ist nicht leicht", gesteht Balfe.

Eingefleischte "Outlander"-Fans wissen natürlich bereits, dass Claire und Frank scheitern und sie noch in Staffel 3 zu Jamie zurückkehrt. Doch zuvor müssen sie jeweils ein Leben ohne den anderen führen – oder es zumindest versuchen.