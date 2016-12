"Outlander" vor Staffel 3 Dieser Star überrascht Fans mit Sprachnachrichten 27.12.2016 15:46 Uhr / wa

Was für eine tolle Weihnachtsüberraschung vor Staffel 3! "Outlander"-Fans haben die Chance, eine persönliche Sprachnachricht von einem der Darsteller aus der Fantasy-Serie zu bekommen. Hinter dieser Aktion steckt Graham McTavish, der so Spenden für eine Kinder-Organisation sammelt.

Nicht nur in "Outlander" ist Verlass auf Dougal Mackenzie! Auch im wahren Leben ist Darsteller Graham McTavish (55) stets für den guten Zweck im Einsatz. Vor dem Start von Staffel 3 hat er eine Überraschung für die Fans: Seine Anhänger haben die Chance, eine persönliche Sprachnachricht von ihm zu bekommen. Ob Geburtstags- oder Weihnachtsgruß – jeder Wunsch wird erfüllt. Das Besondere hinter dieser tollen Aktion: Die Einnahmen will der Kollege von Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37) der Organisation "Action for Children" spenden.

Für diese Charity-Aktion tat sich der "Outlander"-Darstelller mit "CelebVM" zusammen. Auf der Homepage des Portals können die Fans für 50 Pfund, circa 59 Euro, ihre Traumnachricht bestellen. Auf Twitter freuen sich die User über diese grandiose Nachricht vor dem Start von Staffel 3 riesig. Eine Userin fragt den schottischen Schauspieler, ob er nicht sogar zu einem anderen Charakter in der Sprachaufnahme werden könnte, am besten zum "Der Hobbit"-Zwerg Dwalin, den Graham McTavish in dem Kino-Epos spielte.

Wie wahre "Outlander"-Kenner wissen, ist es nicht das erste Mal, dass Graham McTavish Spenden für "Action for Children" sammelt. Bei dem Event "An Evening With Graham McTavsh in New York City" konnten seine Bewunderer für eine frei gewählte Summe mit ihm ein Dinner genießen. Die Einnahmen kamen der Organisation zugute. Aber nicht nur McTavish setzt sich vor Staffel 3 für Wohltätigkeiten ein, auch Sam Heughan und Caitriona Balfe sind stets für den guten Zweck im Einsatz.

"Outlander"-Hottie Sam Heughan unterstützt "My Peak Challenge", Caitriona Balfe setzt sich für "World Child Cancer" ein.